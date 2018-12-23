Bu Cam Köprü Çatlamaya Başladı.. - Kimse Ayakta Duramadı
1 saat önce
Yükseklikten korkar mısınız? Eğer cevabınız evet ise birazdan izleyeceğiniz görüntüler bu konuda yalnız olmadığınızı kanıtlayacak nitelikte.
Yükseklikten korkar mısınız? Eğer cevabınız evet ise birazdan izleyeceğiniz görüntüler bu konuda yalnız olmadığınızı kanıtlayacak nitelikte. Çin
'de yerden yüzlerce metre yükseklikte kurulan bu camdan köprü, üzerinden geçen ziyaretçileri hayli korkutmuş.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:52 Kaynak: Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı
Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım