Son Dakika Haberleri: Bu Cam Köprü Çatlamaya Başladı.. - Kimse Ayakta Duramadı

Bu Cam Köprü Çatlamaya Başladı.. - Kimse Ayakta Duramadı

1 saat önce

Yükseklikten korkar mısınız? Eğer cevabınız evet ise birazdan izleyeceğiniz görüntüler bu konuda yalnız olmadığınızı kanıtlayacak nitelikte.

Yükseklikten korkar mısınız? Eğer cevabınız evet ise birazdan izleyeceğiniz görüntüler bu konuda yalnız olmadığınızı kanıtlayacak nitelikte. Çin'de yerden yüzlerce metre yükseklikte kurulan bu camdan köprü, üzerinden geçen ziyaretçileri hayli korkutmuş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:52 Kaynak: Youtube

Çin Halk Cumhuriyeti, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:03:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Cam Köprü Çatlamaya Başladı.. - Kimse Ayakta Duramadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]