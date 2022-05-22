Bu caminin minaresi geri dönüşümden - Son Dakika
Üye Girişi

Bu caminin minaresi geri dönüşümden

22.05.2022 14:21

Bu caminin minaresi geri dönüşümden 60 yıllık köy camisinin minaresini atık varillerle yaptılar Belediye ekipleri bir araya getirdikleri atık varillerden camiye minare yaptı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyünün Eyiciler mahallesinde 60 yılı aşkın minaresi bulunmayan camiye,...

Bu caminin minaresi geri dönüşümden

60 yıllık köy camisinin minaresini atık varillerle yaptılar

Belediye ekipleri bir araya getirdikleri atık varillerden camiye minare yaptı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar Köyünün Eyiciler mahallesinde 60 yılı aşkın minaresi bulunmayan camiye, atık varillerden minare yapıldı.

15 hanenin bulunduğu Eyiciler mahallesinde bulunan ve 60 yılı aşkındır minaresi bulunmayan Cami için köy sakinleri Karabük Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Belediyenin Fen İşleri Müdürü ve ekibi atıl olarak bulunan 6 adet büyük varili kaynak yaparak birleştirerek geri dönüşümden ortaya minare çıkartı. 10 gün gibi kısa sürede tamamlanan minare ise belediye Fen işçileri ve köy sakinlerinin yardımı ile monte edildi.

Yaklaşık 60 yıl sonra caminin geri dönüşümden de olsa minareye kavuştuğunu söyleyen köy sakini Erdoğan Sevinç, katkı ve desteklerinden dolayı Karabük Belediyesi ve Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ile ekibine teşekkür etti.

Sevinç, " Köy kuruldu kuralı hiç minaremiz olmadı. Bu doğrultuda köye gelen misafirlerimiz ibadet için camiyi göremeyince biz tarif ediyorduk. Neticede minare sembolik olarak olması gereken bir şey. Bu noktada ne yapalım düşüncesi içindeyken, Karabük belediyesinden yardım talebinden bulunarak, Fen İşleri Müdürü İrfan İnal'dan yardım istedik. Kendisi de sağolsun ilgilenerek atık variller olduğunu ve bundan minare yapabileceklerini söyledi. Olur mu olmaz mı derken kısa sürede minare ortaya çıktı. Karabük Belediyesine ve Fen işleri Müdürü bizi minaremize kavuşturdu yıllar sonra. Kendim 51 yaşındayım ve ben bildim bileli buranın minaresi yoktu. Daha evveliyatı da vardır muhtemelen. Minaremize kavuştuğumuz için sevinçliyiz. Maliyetimizde olmadı. Sadece altına bir beton attık" dedi.

Köy sakinlerinden Cevdet Yaşar ise, " Minaremiz yoktu sağ olsunlar belediye Fen işleri müdürümüz ve ekibi atık varillerden böyle bir eser çıkardılar. Böyle atıklardan bir şeyler oluyor ve bunu değerlendirmeleri de ayrıca güzel. Hem Karabük Belediyesi'ne hem de Fen İşleri Müdürümüz İrfan bey ile ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu caminin minaresi geri dönüşümden
Bu caminin minaresi geri dönüşümden
Bu caminin minaresi geri dönüşümden
Bu caminin minaresi geri dönüşümden
YORUMLAR
500
Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkaracak' Lezzet Şenlikleri' devam ediyor Yöresel lezzetleri gün yüzüne çıkaracak' Lezzet Şenlikleri' devam ediyor Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı Elektrik panosuna çarpan otomobildeki çocuk yaralandı
Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu caminin minaresi geri dönüşümden - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Abdülhamid'in torunu Meral Akşener hakkında konuştu: Biz geriye dönersek siz deliye dönersiniz
14:06 Simge Sağın sahnede yine çok cesur! Ceket ve sütyenle şarkılarını söyledi
13:36 ABD Büyükelçiliği, CHP mitingiyle ilgili Türkiye'de bulunan vatandaşlarını uyardı, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet'ten misilleme geldi
13:13 63 yaşındaki seyyar satıcı, kredi talebi onaylanmayınca yaşamına son verdi
13:05 "Aldatıldığınızı ilk nasıl anladınız?" sorusuna bir kadının verdiği yanıt sosyal medyada viral oldu
12:48 AK Parti'nin programından dönen öğrencileri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 3 öğrenci yaşamını yitirmişti! Kazanın nedeni belli oldu
12:42 Dünya yeni bir virüs ile savaşıyor! Peki, maymun çiçeği virüsünün belirtileri neler?
12:36 Masterchef yarışmasında performansıyla beğenilen Sefa Okyay Kılıç Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti! Artık Ankara Büyükşehir Belediyesi ile çalışacak
11:52 Tuğba Ekinci'den iddialı kareler: Havluyla poz verdi
11:32 Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı: Ülkemizde bugüne kadar herhangi bir vaka görülmemiştir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 14:29:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bu caminin minaresi geri dönüşümden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement