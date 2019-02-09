Son Dakika Haberleri: Bu Canavar Erkek Sperminden Yaratıldı..?! İnsanlar Tarafından Yaratılan Garip Yaratık

Bu Canavar Erkek Sperminden Yaratıldı..?! İnsanlar Tarafından Yaratılan Garip Yaratık

14 dakika önce

İsmi bilinmeyen Rus bir adam tavuk yumurtasına kendi spermini enjekte ederek ortaya oldukça ilginç bir yaratık çıkarmış.

İsmi bilinmeyen Rus bir adam tavuk yumurtasına kendi spermini enjekte ederek ortaya oldukça ilginç bir yaratık çıkarmış. Tüm bu anları kendi YouTube hesabından paylaşan adam izleyen herkesin küçük çaplı bir şok geçirmesine neden olmuş. Adamın amacı ise homunculus yani küçük bir insana benzeyen ama insandan farklı bir yapıda olan bir yaratık ortaya çıkarmaktır. Gelin bu sıra dışı deneye daha yakından bakalım.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: Youtube

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