Dünyaca ünlü lüks giyim ve aksesuar markası Balenciaga'nın piyasaya sürdüğü yeni çantalar sosyal medyanın gündemine oturdu.
İngiliz medyasının da sayfalarına taşıdığı çanta, dünyaca ünlü marka tarafından bin 500 sterlin yani 17 bin 532 TL'ye satışa konuldu.
Pazar çantası olarak tabir edilen alışveriş çantalarına benzetilen çantanın ön yüzünde markanın logosu yer alıyor. Mavi, beyaz ve kırmızı kareli çantanın dana derisi olduğu belirtiliyor.
Balenciaga, İtalya'da üretilen çantanın fiyatından dolayı sosyal medyada alay konusu oldu. Birçok kullanıcı, evlerinden benzer poşetlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi. Bir Twitter kullanıcısı, "Bu, büyükannemin sahile giderken yemeğimizi taşıdığı çantaya benziyor" diyerek çantayla ilgili yorumunu dile getirirken, bir diğeri de "Bunu ben doğmadan önce kullanıyorlardı" sözleriyle çantanın fiyatına atıfta bulundu.
Daha önce, yine aynı marka tarafından tanıtılan sarı bir ceket 2 bin 890 sterlinlik fiyatıyla sosyal medya gündemine oturmuştu. Çoğu kullanıcı, ceketi, 'park görevlisi üniforması' veya 'sünger Bob'a benzetmişlerdi.
Son Dakika › Ekonomi › Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi - Son Dakika Ekonomi