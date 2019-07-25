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Bu çarşıdaki tüm esnaf kadın

15 dakika önce

Sivas'ın Divriği ilçesinde açılışı yapılan çarşının esnafları tamamen kadınlardan oluşuyor.

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Sivas'ın Divriği ilçesinde açılışı yapılan çarşının esnafları tamamen kadınlardan oluşuyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Huma Hatun Çarşısı Divriği Kaymakamlığı ve Divriği Belediye Başkanlığının himayesinde Hami Hatun Vakfı tarafından, Divriği ilçesinin tarihi mimari özelliklerine uygun olarak restore edildi. Restore edilen çarşıdaki dükkanlar Mengücek Vakfı tarafından kiralanarak Divriğili ev hanımların kullanımına veridi. İlçeye has yemeklerin, el sanatlarının, kültürel ürünlerin satışa sunulacağı çarşı geçtiğimiz gün düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, İlçe Kaymakamı Mehmet Öztabak, İlçe Belediye Başkanı Hakan Gök, projede büyük katkıları bulunan Mengücek Vakfı Başkanı Mahir Tevruz ve çok sayıda kişi katıldı.

Hep bir ağızdan ahi kadın yemini ettiler

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından çarşı esnafı olan kadınlar, çarşının ortasına kurulan sinilere el basarak ahi kadın yemini yaptılar. Açılış törenine damgasını vuran yemin katılımcıların ilgisini çekti. Yeminin ardından davetliler dükkanları gezerek ikramları kabul etti. - SİVAS
Divriği, Sivas, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:39 Kaynak: İHA
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