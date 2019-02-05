Son Dakika Haberleri: Bu Çay Soğuk Algınlığına Birebir !

Bu Çay Soğuk Algınlığına Birebir !

1 saat önce

Dr.Fevzi Özgönül ,karabiber çayının antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını , soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını belirtti.

Bu Çay Soğuk Algınlığına Birebir !, System.String[]

Bunların yanında karabiber çayı,menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah ,gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını arttırır.Biber,midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır.

Zencefilin %3'ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden alır. Bunun dışında zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir.

Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ettiğini belirten Dr.Fevzi Özgönül, 'Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı olur.'dedi.

Tarçınise glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir.Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır.

Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmelerini önermiyorum.

Peki Karabiber Çayı Nasıl Hazırlanılır ?

6 adet tane karabiber

2 adetkaranfil

1 diş sarımsak

1 çubuk tarçın

1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil

dilerseniz ½ çay kaşığı bal

2-3 damla limon suyu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:58 Kaynak: Bültenler

Çay, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Enflasyonun Neden Yükseldiğini Açıkladı Çaresiz Anne, Kılıçdaroğlu'nun Yüzüne "Bebeğim Ölüyor" Diye Haykırdı

Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 16:12:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Çay Soğuk Algınlığına Birebir !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]