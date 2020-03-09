Bu çayı içen grip olmuyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Bu çayı içen grip olmuyor - Son Dakika

Bu çayı içen grip olmuyor

7 saat önce

Bu çayı içen grip olmuyor Osmanlı çayı bin bir derde deva Bursa'da yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayını içenler gripten korunuyor.

Bu çayı içen grip olmuyor

Osmanlı çayı bin bir derde deva

BURSA - Bursa'da yüzlerce yıllık formülle yapılan Osmanlı çayını içenler gripten korunuyor.

Osmangazi Belediyesinin işlettiği Ördekli Kültür Merkezinde 10 çeşit bitki ve meyvenin karışımıyla hazırlanan Osmanlı çayı tam bir şifa kaynağı. Bu çayı içinler gribal enfeksiyonlardan kendilerini korurken, ayrıca bir çok hasta da şifa bulmak için Osmanlı çayını tercih ediyor. Zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik Osmanlı çayının ham maddesini teşkil ediyor. Her biri şifa kaynağı meyve ve bitkilerin demlenmesiyle ortaya çıkan Osmanlı çayı bal ile tatlandırılıp servis ediliyor.

Şifalı olduğu kadar leziz de olan çayı içmek için şehir dışından gelenler de oldukça fazla. İnsana ferahlık veren çay gribe karşı oldukça etkili. Gribe yakalanmak istemeyenler bağışıklığını güçlendirmek için tarihi Ördekli Kültür Merkezine gelip bu çayı mutlaka içiyor. Osmanlı çayının fincanı 4 liradan satılıyor. Ayrıca çayı tatlandırmak için şeker yerine bal kullanılıyor. Çay Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa günümüzde de aynı şekilde müşterilere servis ediliyor.

Osmanlı çayını hazırlayan Ali Terzioğlu, "Osmanlı çayımız tam bir şifa kaynağı. İçinde zencefil, havlıcan, hibisküs, ıhlamur, karanfil, limon, portakal, tarçın, elma ve kekik bulunuyor. Çayımız şifalı olduğu kadar lezzetli de. Bu karışım Osmanlı'dan geliyor. Biz de bu şifalı çayı devam ettiriyoruz. Bilhassa kış aylarında gribe ve soğuk algınlığına karşı vatandaşlar rağbet gösteriyor. Buraya insanlar şifa bulmaya geliyor. Bu çayı içenler lezzetini çok beğeniyor. Hazırladığımız çayı çiçek balıyla servis ediyoruz. Şeker yerine balla tatlandırıyoruz. Osmanlı zamanında nasıl tüketiliyorsa şimdi de aynı şekilde müşterilere ikram ediyoruz" dedi.

Bu çayı içen grip olmuyor

Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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