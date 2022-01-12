Bu cesareti nereden alıyorlar? Kimseye aldırmadı: Otomobilinin önünü kestiği eski sevgilisine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Şemsipaşa Mahallesi'nde dün saat 16.30'da iddialara göre Yücel V. otomobiliyle sokakta eski sevgilisi olduğu iddia edilen Tuğçe D.'nin kullandığı otomobilin önünü kesti.

YARALADIKTAN SON KAÇTI

Aracından inen Yücel V. direksiyondaki Tuğçe D.'ye silahla ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı çalışma yaptı.

GÖZALTINDA

Ekipler, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini de inceledi. Ardından Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, kaçan şüpheli Yücel V.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"HANIMEFENDİ 'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRIYORDU"

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir kişi "Balkondaydım, silah sesleri duyunca aşağı indim. Hanımefendinin önünü kesip, birkaç el silahla ateş etmiş. Saat 16.30 gibi oldu. Biz yol kavgası zannettik, silah seslerini duyunca. Yaralı olan hanımefendi, onu vuran kişinin ismini söyledi. Muhtemelen farklı bir olay. Polis ekipleri geldi. Vuran kişi arabayla gelerek önünü kesiyor, aşağı inerek, ateş ediyor. Adam kaçmış, hanımefendi 'yardım edin' diye bağırıyordu. Biz de polis ve ambulans çağırdık" dedi.

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların çektikleri cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların otomobildeki yaralı kadın sürücüye yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Polisin sokaktaki çalışmaları da yer alıyor.