Bu çeşitliliğe hayranım! - Son Dakika

Bu çeşitliliğe hayranım!

28.02.2021 07:39
Bu çeşitliliğe hayranım!, System.String[]

Sabahın erken saatlerinde kızımla beraber İstanbul sokaklarındaydık.

Sabahın erken saatlerinde kızımla beraber İstanbul sokaklarındaydık. Staj görüşmesi vardı ve beraber gidip biraz da gezmek istedik. Tabii, riskin farkındayız ama ilginçtir, bastonum açık olduğu zaman ne AVM girişlerinde ne de girdiğimiz kurum binalarında kimse X-Ray cihazından geçmem konusunda ısrarcı olmuyor. HES kodu da sormuyorlar. Tam bunu konuşuyorduk ki yine kocaman bir otel binasından içeri girdik güvenliği aşarak!

Kızım mülakata alındıktan sonra ben dışarıda beklemeye başladım. Bir saat sonra kapı açıldı ve o tanıdık ses geldi: "Babaa!" Ben gülümserken bir ses daha duydum. İnsan kaynakları görevlisiymiş. Ama ben bu sesi tanımıştım, müzemizin eski yoga hocasıydı. Karanlıkta Diyalog müzesini sordum, kendimi tanıttım. Hemen hatırladı. Bu sırada müjdeyi de aldım. Kızım işi kapmıştı! Bir sevinç patlaması... Dışarı çıktığımız anda telefonunu çıkardı ve herkese müjdeyi verdi. Bir yandan da yürüyorduk ama; "Nereye gittiğimizi biliyor musun" diye sorma gereği duydum. "Hallederiz" dedi. Bekliyordum bu cevabı çünkü farklı bir kadın olarak çıkmıştı otelden. Enerjisi, tuttuğum kolundan bana akıyordu. "Şuradan su alayım" deyip simitçiye sordu yol tarifini. Hafif bir yokuştan iniyorduk ve güneş sol şakağıma vuruyordu. Bir sesle irkildik: "Pardon, bakar mısınız?" Döndük. "Emekli öğretmenim" diyerek lafa başladı. Birden sustu, "Pardon, çok özür dilerim" diyerek uzaklaştı. Bastonumu görünce yardım istemekten vazgeçti. Acaba yardım edemez miydim?

Çaktırmadan para vermeye çalışıyor

Bu durumun tam tersiyle de karşılaşıyorum. Çocuklarım maruz kalmıştı. Görmüyorum diye çocuklarıma çaktırmadan para verenler oluyordu. Ben kızlarıma söylemiştim ama zorla ceplerine sokmayı başaranlar oluyordu arada tabii ki.

Bazısı yardım teklifinizi kabul etmiyor; diğerleri, yine durumunuzdan habersiz, düşüncesizce hareket ediyor. Ne diyeyim, İstanbul güzel bir şehir. Çeşitliliğini seviyorum!

Bu çeşitliliğe hayranım!

HES kodu, İstanbul, Otel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu çeşitliliğe hayranım! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye semalarında ürküten görüntüler! Düşen göktaşı çok sayıda ilden görüldü Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alanyaspor, Çağdaş Atan'ın görevine son vermeyi düşünüyor Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu Mehmet Ali Erbil'den "Ekranlara geri dönecek misiniz?" sorusuna yürek burkan cevap Safranbolu'da heyecan yaratan keşif! 2 bin 500 yıllık gizli geçit bulundu
Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü Bülent Ersoy'un 55 tilki katledilerek yapılan paltosuna tepkiler çığ gibi büyüdü         
00:49
Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı Necmettin Erbakan'ı anma programı iktidar ve muhalefet partilerini bir araya getirdi, MHP'den katılım olmadı         
23:25
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü Acun Ilıcalı'nın Çağrı Atakan'ı Survivor'dan diskalifiye ettiği öne sürüldü         
20:50
NATO'dan TSK'ya NATO'dan TSK'ya "Mavi Bereli" övgüsü: Seçkin piyadeler         
19:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışında iki eksik bulup Bakan'ı uyardı         
15:53
Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu Ağaç tepesinde tabur gözetlerken yakalanan teröristin hain planları deşifre oldu         
12:01
Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü Almanya'da 13 yaşındaki Türk çocuk, akranı tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü         
11:10
Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil Kırmızı Oda dizisindeki gerdek gecesi sahnesine tepki yağdı: Namus böyle bir şey değil         
10:47
13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz 13 yaşındaki çocuk veda mektubu bırakıp kendini astı: Siz beni hiç sevmediniz         
10:29
Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek Erol Bulut ile yolların ayrılması durumunda Fenebahçe'nin efsaneleri başa geçecek         
10:22
Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar Gençler için yepyeni bir meslek doğdu: Günlük 5 saat yürüyerek 300 lira kazanıyorlar         
10:22
Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı Pompalı tüfekle kağıt toplayıcılara kurşun yağdıran saldırgan kameralara böyle yakalandı         
09:59
Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim Ölüm döşeğindeki hemşirenin itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı: 5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim         
09:49
Doğu Perinçek'in Doğu Perinçek'in "MHP'nin başına geçmek şereftir" sözlerine partiden yanıt: Çay içmemiz bile mümkün değildir         
09:11
Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar Genç kıza sevgili tuzağı! Kaçırdıktan sonra toplu tecavüz edip işkence yaptılar         
08:13
Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı Şarkıcı Aydilge, yıllar önce yaşadığı tacizi ilk kez anlattı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 08:13:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu çeşitliliğe hayranım! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei