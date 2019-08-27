Son Dakika Haberleri: Bu cezaevinde tüm atıklar gübreye dönüşüyor
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Bu cezaevinde tüm atıklar gübreye dönüşüyor

1 saat önce

Karaman M tipi Ceza İnfaz kurumunda yemek öncesi ve her türlü organik atıklar özel bir yöntemle organik gübre haline getiriliyor.

Bu cezaevinde tüm atıklar gübreye dönüşüyor, System.String[]

Karaman M tipi Ceza İnfaz kurumunda yemek öncesi ve her türlü organik atıklar özel bir yöntemle organik gübre haline getiriliyor.

Cezaevi yetkililerinden alınan bilgiye göre Türkiye genelinde başlatılan sıfır atık projesi kapsamında Karaman Belediyesinin katkılarıyla Ceza İnfaz Kurumu'na kompostlama ünitesi kuruldu.

Bu uygulamayla kurum mutfağında ve odalarda bulunan çay, kahve, sebze, meyve, ağaç yaprakları,gibi akla gelebilecek her türlü atık, kompostlama ünitelerine konuluyor. Burada belli bir sıcaklıkta parçalanan ve işlemlerden geçen atıklar 2 bölümde 15 gün dinlendirilerek organik gübreye dönüştürülüyor. Üretilen bu gübrelerde açık cezaevinde üretimi yapılan elma, mısır, patates gibi ürünlerin gübrelenmesinde kullanılıyor.

Yetkililer amaçlarının cezaevi atıklarını kontrol altına almak, ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, kurumdan bir kilo bile organik atığın çöpe gitmediğine dikkati çekti.

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:48 Kaynak: AA
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