Bu CHP'ye Oy Verirseniz Fetö'ye Oy Verirsiniz"

Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, "Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.

Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, "Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz." dedi.



Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi.



"CHP'de tuhaf şeyler olmaya başladı" diyen Sapan, CHP'ye FETÖ'den adamlar geldiğini söyledi. CHP'deki cumhuriyetçilik ve laiklik gibi kavramların yok olmaya başladığını belirten Sapan, CHP'yi hangi güçlerin yönettiğinin belli olmadığını vurguladı.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın FETÖ'nün sözde belediyeler imamı olduğu iddiasıyla cezaevinde bulunan Erkan Karaarslan ile iş yaptığını öne süren Sapan, şöyle konuştu:



"FETÖ ile iş tutan adam CHP'li olur mu? DSP olarak Muratpaşa'dan FETÖ zihniyetini çıkartacağım. Muratpaşa'nın adı FETÖ ile anıldığı için ilçenin adını 'Adalya' olarak değiştireceğim. CHP'li seçmene sesleniyorum. Gerçekler bunlar. Sizi kandırıyorlar. Şu an ki CHP organik CHP değil. Kirli ilişkiler, rant peşinde. Belediyeleri paylaşma peşinde. Bunlara oy vermeyin. Burada Ümit Uysal'a oy veren FETÖ'ye oy vermiş olur. Bunlara bu tokadı atmamız lazım ki yeni CHP eski düzene gelsin. Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz. Bu kadar net."



Sapan, başkan seçilmesi halinde belediyeyi FETÖ'den temizleyeceğini, Antalya'nın caddelerinde çöp yığını olmayacağını, vatandaşların belediye başkanı ile istediği zaman görüşebileceğini, daha mutlu bir ilçe kuracaklarını kaydetti.

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