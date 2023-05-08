Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL - Son Dakika
Üye Girişi

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

08.05.2023 13:21

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor. Göl, ekoturizme kazandırılmış bir orman parkı ve mesire alanı oluşturularak bölge turizmine katkı sunarken, nilüfer çiçekleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Nilüferleri koparanlara ise 244 bin TL ceza kesiliyor.

Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL

Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeğini koparanlara 244 bin TL ceza kesiliyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü'nde koruma altındaki nilüfer çiçeklerini koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin lira ceza kesiliyor.

Biga'nın Kalafat köyündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Gölü, ekoturizme kazandırmak amacıyla bölgede bir orman parkı ve mesire alanı oluşturuldu. 2 dönüm büyüklüğündeki Nilüfer Gölü, eşsiz güzelliğiyle bölge turizmine katkı sunarken, 'Lotus çiçeği' olarak da adlandırılan nilüfer çiçekleri gelenlerin ilgisini çekiyor. Sapı yaklaşık 1 metreyi bulan nilüfer, suyun dibindeki çamurda kökleniyor, yeşil yaprakların içinden aydınlık ile buluşuyor. Nilüfer çiçeklerinin tohumunun Amazon ormanlarından göçmen kuşlar aracılığıyla taşındığı ve bu sayede oluştuğu düşünülüyor. Geceleri kapanıp suyun altına giren nilüferler, güneşin doğuşuyla birlikte yeniden yüzeye çıkınca eşsiz bir manzara oluşturuyor. Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüferler, kasım ayının son günlerine kadar güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılamaya devam ediyor.

Biga Kaymakamlığı, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Belediyesi'nin katkılarıyla, 2 dönüm büyüklükteki gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alan, orman parkı ve mesire yeri haline getirildi. Doğa harikası Nilüfer Gölü, geçtiğimiz yıllarda susuz kaldığı için kuruma tehlikesi yaşamış, Biga Belediyesi tarafından 880 metre uzunluğunda bir hat çekilerek göle su verilmişti. Düzenli olarak su takviyesi yapılan göl, kurumaktan kurtarıldı ve eskisi gibi yeşillenen yaprakların arasından açan nilüfer çiçekleriyle ziyaretçilerin beğenisini toplamaya başladı. Gölün çevresinde yer alan 10 dönümlük alanda oluşturulan orman parkı ve mesire yeri ile ziyaretçiler, gölün eşsiz manzarasında kahvaltı ve piknik yaparak hoşça vakit geçirebiliyor.

Nilüferleri koparanlara 244 bin TL ceza kesiliyor

Öte yandan, Mayıs ayı başında açmaya başlayan nilüfer çiçekleri, Kasım ayının son günlerine kadar ziyaretçilere görsel şölen sunmayı sürdürüyor. Yaz-kış var olan, büyük yeşil yapraklar arasında bugünlerde açan beyaz renkli nilüferler, güzelliğiyle ilgi görüyor. Gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaradan etkileniyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferleri koparanlara, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek ve zarar vermekten 244 bin 315 TL ceza kesiliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Çanakkale, Lotus, Biga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Fenerliler Jesus'un açıklamasına büyük tepki gösterdi: Dalga mı geçiyorsun?
19:12 Hayvanat bahçesine giden genç turist orangutanın yaptıklarıyla şaşkına döndü
19:10 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:52 Son Dakika: Galatasaray-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:37 Hatay'da feci kamyon faciasında yaşamını yitiren 7 kişi, yan yana defnedildi
18:36 Sahibinden kaçan koç çatıya çıktı, görenleri hem şaşırttı hem güldürdü
18:31 Hatay'da kamyon faciasında ölen 7 kişi, yan yana defnedildi
18:30 Çatıya çıkan koç, hem güldürdü hem uğraştırdı
18:23 HDP'den İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Bu iktidarın organize bir saldırısıdır
18:16 İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıyla ilgili tartışmalara HDP de katıldı: Provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 19:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bu çiçeği koparmanın cezası 244 bin TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement