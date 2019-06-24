Son Dakika Haberleri: Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor
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Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor

57 dakika önce

Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor Dünyanın en küçük horoz ırkı ile en büyük horoz ırkının birlikte yaşamı ilgi çekiyorTOKAT - Tokat'ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.

Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor
Dünyanın en küçük horoz ırkı ile en büyük horoz ırkının birlikte yaşamı ilgi çekiyor
TOKAT - Tokat'ta onlarca çeşit kümes hayvanın bulunduğu çiftlikte dünyanın en küçük ırkı "serama" horozu ile en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor.
Tokat'ta, Soğucak bağlarında kümes hayvanı besleyen Mehmet Bingöl, çiftliğe dönen bahçesinde birçok cinste tavuk ve horozlar, kazlar, tavus kuşu ve hindi besliyor. Kümes hayvanları içerisinde ise Malezya kökenli, dünyanın en küçük ırkı olarak bilinen "serama" ile anavatanı Hindistan olan en büyük ırkı "Brahma" dikkat çekiyor. Bingöl, hobi olarak uzun yıllar önce başladığı süs tavuğu yetiştiriciliğinde birçok cinsi kümesinde beslediğini belirterek, "Dünyanın en büyük horozu 6 kilogramı geçiyor, en küçük horozu ise 400 gram civarında geliyor. En küçük ırkın tavukları 250 gram civarında geliyor" diye konuştu.
Bu çiftlikteki horozlar boyutlarıyla dikkat çekiyor
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
bingöl, tokat, Genel
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