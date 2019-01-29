Bu Cihaz Sporculara Kılavuz Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından sporcu sağlığı ve performansını takip amacıyla projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) çalışmalar devam ediyor.Merkez'de Türkiye'de tek olan Gaz Analizatörü PNOE cihazı kullanılmaya başlandı. Cihaz ile sporcunun kardiyovasküler (kalp-damar veya dolaşım) – pulmoner (Akciğer) ve metobolik durumunu hızlı ve efektif bir şekilde saniyeler içerisinde ölçülüp kayıt altına alınabiliyor.

GAZ ANALİZATÖR CİHAZI

SPORTAM'da, sporcunun detaylı olarak performans ölçümlerinden kuvvet, dayanıklılık, sürat, esneklik ve denge gibi ölçümleri içeren testler ile sporcuların vücut analizleri gerçekleştiriliyor. Son sistem cihazlar ile sporcular hakkında önemli bilgilerin verildiği merkezde kullanılmaya başlanan Gaz Analizatörü Cihazı sayesinde sporcu hakkında daha verimli sonuçların alınması hedefleniyor.

"SPORCUNUN GELİŞİMİNİ TAKİP EDEBİLECEĞİZ"

Gaz Analizatörü cihazıyla ilgili bilgi veren Spor Eğitim Uzmanı Tahir Tarım, Gaz Analizatörü cihazıyla sporcunun gelişimini takip edebileceklerini söyleyerek"SPORTAM'la sporcularımızın gelişimlerini ölçerek onları daha iyi hale getirmek için ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Bununla beraber yetenek keşfi yapıyoruz ve sportif manada yeteneğe göre gerekli yönlendirmeleri gerçekleştiriyoruz.

AKCİĞER VE KALP ATIŞLARI

Spor Eğitim Uzmanı Tarım" Gaz analizatörü ile ilgili bir araştırmamız mevcut ve bu araştırma neticesinde PNOE diye bilinen ve bu konuda bize verimli sonuçlar vereceğine inandığımız bir cihazı şuan kullanıyoruz. Verimli sonuçları aldığımız takdirde bu devamlı hale getirmeyi planlıyoruz. Gaz analizatörü kişinin oksijen tüketimi ve üretimi ile ilgili bize bilgi verecek ayrıca bilgisayarsız bir ortamda bile telefonla bağlantı sayesinde sporcuyu takip edebileceğiz. Oldukça yeni bir cihaz. Dolasıyla biz ilklerden olacağız. Cihaz sayesinde özelikle sporcunun akciğerleri ve kalp atışları hakkında bilgi sahibi olacağız. Cihazın ortaya çıkardığı verilerden yola çıkarak biz de sporcuya antrenman programı düzenleyeceğiz" dedi.

PNOE GAZ ANALİZATÖRÜ NEDİR

PNOE, küçük, hafif, portatif ve mobil bir metabolik analizör cihazıdır. Bu sayede hem sahada doğal koşullarda ve hem de klinik ortamda kullanılabilir. PNOE, "breath by breath" metodu ile O2 tüketimine (VO2) ve CO2 üretimine (VCO2) dayalı olarak kullanıcın kardiyovasküler, pulmoner ve metabolik koşullarını değerlendirmek için altın standart yöntemi kullanır. PNOE'nin doğruluğu bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmıştır ve altın standart metabolik referans yöntemi kullanır.