Bu çıkış için 3 yıl bekledim!
1 saat önce
Kendi imzasını taşıyan ilk single'ı "Kendimi Bilmeden" ile müzikseverlerle buluşan Serra Arıtürk Karnaval radyolarında Ahmet Kamil Taşkın'ın konuğu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
Küçük yaşlarda başladığı müzik hayatını kendi şarkısıyla profesyonel arenaya taşıdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Serra, bu çıkış için üç yıl beklediğini söyledi.
"BEKLEDİĞİME DEĞDİ!"
Daha önce cover şarkılarla sosyal medyada hatırı sayılır bir kitleye kavuşan Serra, ilk şarkısı "KendimiBilmeden"i yayınlamak için bunca zaman beklediği için de memnun olduğunu söyledi.
"ANLATACAKLARIM VAR!"
Başka müzisyenlerin şarkılarını cover'lamak ayrıbir keyif diyen Serra, "nihayetinde onların anlatmak istedikleriyle, benim paylaşmak istediklerim ayrı. Bu noktada kendi şarkımla dinleyenlerimle buluşmak benim adıma ayrı bir mutluluk. Anlatacak daha çok hikayem var" dedi.
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