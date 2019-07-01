Son Dakika Haberleri: Bu çıkış için 3 yıl bekledim!
Son Dakika Güncel Haber

Bu çıkış için 3 yıl bekledim!

1 saat önce

Kendi imzasını taşıyan ilk single'ı "Kendimi Bilmeden" ile müzikseverlerle buluşan Serra Arıtürk Karnaval radyolarında Ahmet Kamil Taşkın'ın konuğu oldu.

Bu çıkış için 3 yıl bekledim!, System.String[]

Küçük yaşlarda başladığı müzik hayatını kendi şarkısıyla profesyonel arenaya taşıdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Serra, bu çıkış için üç yıl beklediğini söyledi.

"BEKLEDİĞİME DEĞDİ!"

Daha önce cover şarkılarla sosyal medyada hatırı sayılır bir kitleye kavuşan Serra, ilk şarkısı "KendimiBilmeden"i yayınlamak için bunca zaman beklediği için de memnun olduğunu söyledi.

"ANLATACAKLARIM VAR!"

Başka müzisyenlerin şarkılarını cover'lamak ayrıbir keyif diyen Serra, "nihayetinde onların anlatmak istedikleriyle, benim paylaşmak istediklerim ayrı. Bu noktada kendi şarkımla dinleyenlerimle buluşmak benim adıma ayrı bir mutluluk. Anlatacak daha çok hikayem var" dedi.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ezhel gözaltına mı alındı? Avukatından ilk açıklama geldi Oyuncu Miray Daner'in süper minili paylaşımına beğeni yağdı Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan'ın ilk işi bakın ne oldu! Hazar Ergüçlü, yeni imajıyla bambaşka biri oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 18:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu çıkış için 3 yıl bekledim!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]