Bu çıkış için 3 yıl bekledim!

Küçük yaşlarda başladığı müzik hayatını kendi şarkısıyla profesyonel arenaya taşıdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Serra, bu çıkış için üç yıl beklediğini söyledi.

"BEKLEDİĞİME DEĞDİ!"

Daha önce cover şarkılarla sosyal medyada hatırı sayılır bir kitleye kavuşan Serra, ilk şarkısı "KendimiBilmeden"i yayınlamak için bunca zaman beklediği için de memnun olduğunu söyledi.

"ANLATACAKLARIM VAR!"

Başka müzisyenlerin şarkılarını cover'lamak ayrıbir keyif diyen Serra, "nihayetinde onların anlatmak istedikleriyle, benim paylaşmak istediklerim ayrı. Bu noktada kendi şarkımla dinleyenlerimle buluşmak benim adıma ayrı bir mutluluk. Anlatacak daha çok hikayem var" dedi.