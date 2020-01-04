"Bu çile sona ersin"

Lüleburgaz Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam ve Çalışma Grubu üyeleri, Lüleburgaz Belediyesinden kendilerine yer tahsis edilmesini bekliyor.



Lüleburgaz Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam ve Çalışma Grubu üyeleri, el emeğiyle yaptıkları ürünleri yıllardır Lüleburgaz sokaklarında sergileyip satışa açıyor. Belirli gün ve haftalara özel olarak doğal ürünler, takılar, oyuncaklar yapan ve bunları satışa çıkaran üyeler; pazar açtıkları her gün ürünlerini bavullarına koyarak çarşıya getiriyorlar. Lüleburgaz Kent Konseyi Emek Pazarı'nın üyeleri yıllardır çektikleri çilenin sona ermesini ve kendilerine bir yer tahsis edilmesini istiyorlar.



Kendilerine bir yer tahsis edilmesi için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yle birçok kez görüşen Kent Konseyi Emek Pazarı İstihdam ve Çalışma Grubu Başkanı Berrin Akbulut, yıllardır bu çileyi çektiklerini söyledi. Kendilerine yer yapılması için projeyi kendilerinin çizdirdiğini ancak projenin bir türlü başlayamadığını belirten Berrin Akbulut, eşyalarını yerleştiremediklerini, yıllardır bavullarla taşıdıklarını ifade etti. - KIRKLARELİ