Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlar - Son Dakika
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Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlar

6 saat önce

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayanlar, 1500 rakımda yetişen 'sandal çileği'ni toplayıp yiyebilmek için dağa tırmanıyor.

Bu çilek için yükseklere tırmanıyorlar, System.String[]

MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayanlar, 1500 rakımda yetişen 'sandal çileği'ni toplayıp yiyebilmek için dağa tırmanıyor.

Silifke ilçesi Uzuncaburç mevkisinin yüksek kesimlerinde sandal ağacının meyvesi olarak bilinen çilek, bölge halkı tarafından tüketiliyor. Rekoltesi olmadığı için bölgedeki vatandaşlar tarafından bilinen, kırmızı salkım şeklindeki çilek, kayalıklı yerlerde yetişmesinden dolayı zorlu şartlarda toplanıyor. Bölge halkından Yusuf Erdem, sandal çileğinin faydalarının birçok insan tarafından bilmediğini ancak tattıkları anda lezzetinden ve şifasından dolayı vazgeçmediklerini belirtti. Erdem, "Bu meyveyi herkes bilmez, tadına bakan da vazgeçemez. 1500 rakımdan yukarda Toros'ların dağlarında, özelikle kayalık alanlarda yetişir. toplaması ne kadar zahmetli olsa da lezzeti buna değer. Bağırsaklarımıza ve şekerimize iyi geliyor diye tüketiyoruz. Bir de bağışıklık sistemini güçlendirdiğine inanıyoruz" dedi.

YEMEYE DOYAMIYORLAR

Sandal çileğini yemeye doyamadıklarını kaydeden Erdem, "Bazen kurutuyoruz bazen de reçelini yapıyoruz. Bu meyveyi pazarda ya da manavda bulamasınız. Çünkü toplaması çok zor. Kilosu için ise fiyat biçilemez. Bilenler bu mevsimde gelerek topluyor" diye konuştu.

TOPLAMAK İÇİN TIRMANIYORUZ

1500 rakıma tırmanarak bu meyveyi topladıklarını belirten Songül Sarıkaya ise "Burada yaşayan dağ keçileri ve yaban domuzları var. Bu hayvanlar, bu meyveyi yerler. Yine de çok sevdiğimiz bu meyveyi toplamaya geliyoruz, hayatımızı da riske atmış oluyoruz. Ama bu lezzet için değer" dedi.


Uzuncaburç, Silifke, Sandal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:48 Kaynak: DHA
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