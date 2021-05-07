Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor - Son Dakika

Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor

07.05.2021 13:41
Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor, System.String[]

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen çilekler daha pazara bile inmeden yoldan geçenler tarafından satın alınıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üretilen çilekler daha pazara bile inmeden yoldan geçenler tarafından satın alınıyor.

Yılın ilk çilekleri 19 Mayıs ilçesinde hasat edilmeye başlandı. Karı-koca çilek üretimi yapan Süleyman ve Emine Yazıcı çifti 4 yıldır 1,5 dönümlük arazilerinde yılda yaklaşık 5 ton çilek üretiyorlar. Her gün kızaran çilekleri topladıklarını ifade eden Yazıcı çifti, çileleri pazara götüremeden yoldan geçen geçen tarafından satın alındığını, bazen de talebe yetişemediklerini söylediler.

"Yoldan geçen sürücüler çileğe yoğun ilgi gösteriyor"

Çilek satışı için pazara ihtiyacı olmadığını dile getiren çiftçi Süleyman Yazıcı, "Emekliyim, toprakla uğraşmayı çok seviyorum. Çilek üretme fırsatını Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü sundu. 4 senedir çilek üretiyoruz. Verimi, diğer meyvelere oranla daha güzel. Başka meyvelerle de uğraştık ama en güzel bu çıktı. Bir de pazarlama sorunu asla yaşamıyoruz. Tarlamız yolun kenarında olduğu için hiçbir sorun yaşamıyoruz. Pazara da gitmiyoruz. Yolun kenarında çileğimi satıyorum. Yoldan geçen sürücüler çileğe oldukça rağbet gösteriyor. Gelip geçen uğrayıp çileğini alıyor. Satmak ve pazarlamak ile ilgili hiçbir sorunum yok. Tarlamdaki tüm çilekler yoldan geçenlerin almasıyla bitiyor. Ben günlük topluyorum, günlük de satıyorum. 1,5 dönümlük alanda çilek üretiyorum. 7 bin fidede hastalık vurmazsa yılda 4-5 ton çilek üretiyorum. Geçen sene çileğin kilosunu 10 TL'den satmıştık. Bu sene henüz fiyat belirlemedik. Kilosunu 10-15 TL'den satabiliriz" dedi.

"Pazar sıkıntımız yok, talebe yetişemiyoruz"

Pazarlama sıkıntılarından daha çok talebe yetişme konusunda sıkıntı yaşadıklarını ifade eden çiftçi Emine Yazıcı, "Çileği elden satış yapıyoruz. Tanıdık ve akrabaların yanı sıra yoldan geçenlere çilek satıyoruz. Pazara gitme gibi bir sıkıntımız yok. Satma konusunda hiç sıkıntı yaşamıyoruz. Daha çok yetiştirmede sıkıntı yaşıyoruz. Çilekte en büyük zahmet bana göre toplamak. Toplaması zor ama satıp, parayı alınca güzel oluyor" diye konuştu.

Başkan Toplaoğlu: "19 Mayıs'ın toprağı bir hazine"

19 Mayıs'ın verimli topraklarında birçok meyve ve sebzenin yetiştiğine dikkat çeken 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs ilçemizde çok güzel albion çileği yetiştiriliyor. Yeni yeni turfanda çıkmaya başladı. Mayıs ayından itibaren kasım ayına kadar günlük olarak toplanmaya devam edilecek. 7 bin fideden yaklaşık 5 ton çilek sadece burada üretilecek. Doğayla, çiftçilikle uğraşırken bir yandan da 1,5 dönümlük bir alandan çok ciddi bir gelir elde edilebiliyor. 1,5 dönüm fındıklıktan 400 TL, buğdaydan 2-3 bin TL elde ediliyor. Ama çilekten 1,5 dönüm arazide geçen sene 10 TL olan fiyatı ile an az 50 bin TL kazanma imkanı oluyor. Bu seneki fiyata göre daha da fazla kazanılabilir. 19 Mayıs'ın toprağı işletildiği zaman ne kadar büyük bir hazine olduğu ortaya çıkıyor. Fasulye, kestane, kesme çiçek, çilek, mantar, salep gibi birçok tarımsal ürün ilçemizde bolca yetişiyor" şeklinde konuştu.

Yazıcı çiftçi, geçen sene kilosunu 10 TL'den sattıkları çilek için bu sene henüz bir fiyat belirlemediklerini belirttiler. - SAMSUN

Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor
Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor
Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor
Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor
Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor

Türk Lirası, Hisarcık, 19 Mayıs, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu çilekler pazara inmeden tarladan kapış kapış gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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