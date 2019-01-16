Bu Cilt Hastalıkları En Çok Kış Mevsimini Seviyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirmeye başlarız. Ayrıca terleme azaldığı gibi, içilen sıvı miktarı da önemli ölçüde düşer. Güneş ışığından daha az yararlanırken güneşi daha az görmeye başlarız.

Soğuğa bağlı egzamalar

Havaların soğumasıyla temas dermatiti denilen egzamalarda artış olur. Sık elini yıkayan, işte kimyasalla uğraşanlar, açık havada çalışanlarda ellerde kuruma, çatlama, kaşıntı ve egzamalar gelişir. Bu problemler bazı durumlarda şiddetli boyuta ulaşarak kişinin günlük yaşantısını bile etkileyebilir. Bu durumda hastalara ellerini yıkarken fazla kurutmayan temizleyiciler önerilir ve nemlendiriciler verilir. Gerektiği takdirde ağız ve lokal ilaç tedavisine başlanır. Soğuk havalarda eldiven kullanılması önerilir.

Sedef hastalığı

Sedef kronik bir cilt hastalığıdır. Stresle birlikte artış gösterir. Kışın gelmesiyle birlikte ise sık sık tekrarlayan enfeksiyonlar sebebiyle şiddetini arttırır. Cildin kuruluğu ile birlikte kaşıntı şikayeti artar. Bu durum ise sedef hastalarının hayatlarını etkilemeye başlar. Kısacası olay zorlu bir kısır döngüye dönüşür. Sedef hastalarının normal tedavilerine ek olarak gün içinde yaklaşık 15 -20 dakika açık havada dolaşması, beslenmesine dikkat etmeleri önerilir. Ayrıca oluşan kuruluklar için bol bol nemlendirici kullanması gerekir.

Seboreik dermetit (Yağlı Egzama)

Yüz, sırt, göğüs ortası, saçlı deri gibi vücudun yağlı bölgelerinde görülen kırmızı zeminde yağlı sarı kabuklarla gelişen bir cilt hastalığıdır. Mevsimsel farklılıklar gösterir. Genelde yazın hafifleyip, kışın artış gösterir. Uzun süren sıcak banyolar, nemin azalması hastalığı alevlendirir. Hastaların uygulanan tedavilerine kışın daha dikkatle devam etmeleri önerilir. Verilen temizleyicilerle yapılan banyo sonrası nemlendiriciler kullanılmalıdır.

Kaşıntı ve kuruluk

Kaşıntı bir iç hastalığın belirtisi olabileceği gibi tek başına bir sağlık problemi de olabilir ve tüm vücudu etkileyebilir. Genellikle kışın artan kaşıntıların etken sebebi kuruluktur. Havadaki nemin azalmış olması, sıcak suyla yapılan banyolar, stresin artması, temizleyici olarak kullanılan ürünler kaşıntıyı arttırır. Hastalara sık ve sıcak suyla yıkanmamaları önerilir. Her banyodan sonra nemlendirici kullanılmalıdır. Bol su içilmeli, salçalı, baharatlı yemeklerden kaçınılmalıdır. Ayrıca hamam ve sauna önerilmemektedir.

Pernio

Kışın soğuğa maruz kalınması sonucu el, ayak, burun ve kulaklarda aşırı damar sıkışmaları meydana gelir. Buna bağlı olarak bu bölgelerde morarma, soğuma, ağrı ve ödem görülür. Bu durum açık havada uzun süre kalanlarda, soğuk ortamlarda çalışanlarda, vücudu saran sıkı giysiler giyenlerde görülür. Tedavide o bölgenin ısıtılması, sigaranın azaltılması veya kesilmesi soğuktan korunmak için kalın çorap ve eldiven kullanımı önerilir.