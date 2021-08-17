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Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı - Son Dakika

Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı

17.08.2021 13:30

Bir dönem Almanya'da yaşayan ve 3 dil bilen Serkan Çakmak, 2014 yılında şehir hayatından sıkılıp memleketi Sivas'a döndü. Burada hayvancılığı öğrenen Çakmak, Romanov cinsi 10 koyunla başladığı işini günden güne büyüttü. Bugün 150 tane hayvanı olan Çakmak, "Korkmayın girin bir mücadele verin, başladığınız zaman zorluk çekebilirsiniz ama belirli bir süre sonra hem kazanıyorsunuz hem de düzgün bir şekilde doğada hayvanlarla beraber zaman geçirebiliyorsunuz" açıklamasını yaptı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kevenli köyünde yaşayan 41 yaşındaki Serkan Çakmak, yıllarca çeşitli ülkelerde turizm işletmelerinde çalıştı. Yurt dışında restoran işleten ve üç dil bilen girişimci, şehir hayatından sıkılınca döndü ve yeni bir yaşam kurdu. Almanca, Rusça ve İngilizce bilen Çakmak, yıllarca yurt dışında turizm işletmelerinde çalıştı. Almanya ve İspanya'da restoran açan Çakmak, şehir hayatından sıkılınca çareyi köyüne dönmekte buldu.

150 HAYVANI VAR

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce Zara ilçesine bağlı Kevenli köyüne gelen Çakmak, burada çiftlik kurdu. Romanov cinsi 10 koyunla hayvancılığa başlayan Çakmak, 150 civarında hayvanlı sürünün sahibi oldu.

Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var

3 DİL BİLİYOR

10 sene Almanya'da yaşadığını belirten Serkan Çakmak, "Burada hayvancılıkla uğraşıyorum. Daha önce 10 yıl kadar yurt dışında yaşadım. 2004 senesinde Almanya'ya gittim 2014 senesinde geri dönüş yaptım. 1-2 yıl turizmde çalıştım. Daha sonra 2018 yıllarında kendi memleketim olan Sivas Zara Kevenli köyüne geldim. Hayvancılık yapmaya karar verdim. İlk geldiğim dönemlerde 10 koyunla başladım. 2-2 Buçuk yıla yakın bu işle uğraşıyorum şu ana kadar 150-180 arası koyun sürüsüne yaklaştım. Malum biliyorsunuz bu pandemi döneminde dünyayı kasıp kavurdu, bir sürü iş yerleri kapandı, turizmin durumu ortada berbat, berberler bile dükkanlarını açamadılar. İnsanlar iş bulamazken evlerine yemek götüremezken biz üreticiler veya çiftçiler olsun üretiminde ve kazancında bir sıkıtı yaşamadık. Pandemi süreci biz üretenin kazandığını bir daha ispatlamış oldu. 10 yıl kadar Almanya'da yaşadım Almancam ana dil seviyesinde malum turizmle uğraştığımız için İngilizce ve Rusçam da var" ifadelerini kullandı.

Üç dil bilen turizmci, yurt dışındaki kariyerini bırakıp çobanlığa başladı! Şimdi onlarca hayvanı var

"HAYVANCILIĞI BURADA ÖĞRENDİM"

Ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirten Serkan Çakmak, "Ticaret açısından bakıyorum ben bu işe şu an malum 5 yıldızlı oteller kapalı, turist yok ülkede. Getirisi güzel bir iş olduğu için Romanov koyunlarında devam etmekte kararlıyım. Ben bu işi tek başıma yapıyorum. Hem çobanlığını yapıyorum hem veterinerliğini yapıyorum. Yurt dışında Almanya'da kaldım orada yine turizmle alakalı çalıştım, Meksika tarzı restoran işlettim, daha önce şeflikler, müdürlükler yaptım 5 yıldızlı otellerde çalıştım. Yurt dışında yaşadığım sürece birçok ülkeyi gezme ve görme fırsatım oldu. Sonra bir vatan özlemi olduğu için yine ülkemize döndük ve ülkeme döndüğüm için de mutluyum. Buraya gelmeden önce hayvancılıkla hiçbir alakam yoktu turizmle uğraştığım için bilmiyordum. Hayvancılığı ben burada öğrendim. Bu işe yönelmek isteyen arkadaşlarıma bir tavsiye korkmayın girin bir mücadele verin başladığınız zaman zorluk çekebilirsiniz ama belirli bir süre sonra hem kazanıyorsunuz hem de düzgün bir şekilde doğada hayvanlarla beraber zaman geçirebiliyorsunuz" diye konuştu.

Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı

İngilizce, İspanya, Almanya, Sivas, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu çoban üç dil biliyor! Yurt dışındaki kariyerini bırakan turizmci, hayvancılığa başladı - Son Dakika Ekonomi


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