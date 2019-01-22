Son Dakika Haberleri: Bu Çocuk, Allah'ın Kuran'da Söylediği Gibi Göründü ve Kimse Onu Fark Etmedi

Bu Çocuk, Allah'ın Kuran'da Söylediği Gibi Göründü ve Kimse Onu Fark Etmedi

1 saat önce

Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar?

Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar? Bunun sebebi nedir? Kur'an'a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki faktörün olduğunu görüyoruz: İlahi irade ve imtihan ile insanların ihmal ve kusurları.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:17 Kaynak: Youtube

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