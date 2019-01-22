Bu Çocuk, Allah'ın Kuran'da Söylediği Gibi Göründü ve Kimse Onu Fark Etmedi

Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar?

Doğuştan veya sonradan insanlar niçin engelli oluyorlar? Bunun sebebi nedir? Kur'an'a baktığımızda insanların görme, işitme, duyma, konuşma, düşünme ve anlama gibi zihinsel veya bedensel engelli olmalarında temel iki faktörün olduğunu görüyoruz: İlahi irade ve imtihan ile insanların ihmal ve kusurları.

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