Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

Çocukken Beşiktaş U14 Takımı'nda birlikte forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ettikleri güne dair ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

"BİZ BU ÇOCUKLARLA ŞAMPİYON OLDUK"

Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir, o günlere ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "2013... En sağdaki Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olan kalecisi. Diğer utangaç olan sol beki. Biz bu çocuklarla şampiyon olduk. Jetlerle gelen yıldızlarla değil. Beşiktaş özkaynaktır. Beşiktaş gelenektir. Beşiktaş mücadeledir."

İşte o fotoğraf karesi;