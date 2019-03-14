Bu Çocuklar Geleceği Değiştirecek

Öğrencileri sınavlara hazırlamak üzere ücretsiz destek veren Sarıyer Akademi, şimdi de öğrencilere "Yapay Zekâ" eğitimi vererek onları geleceğe hazırlıyor. Bu eğitim programı ile lise, üniversite veya doktora öğrencileri modern bilimin ulaştığı yeni ufuklarla tanışıyor. Bunun için öğrencilere gerekli matematik alt yapısı kazandırılıyor, programlama bilgisi öğretiliyor, ekolojiden sosyolojiye bilimin çeşitli alanlarında programlama ve simülasyonun nasıl işe yaradığı aktarılıyor. Edinilen tüm bu bilgi birikimi ile yapay zekânın temelleri arasındaki ilişkiler kuruluyor. Eğitim boyunca; Türkiye'nin siyasal veri analizi, sistem loglarında anomali tespiti, şarkı sözlerinin duygusal ağ analizi, sosyal ağlarda duygu analizi, müşteri kayıp analizi, yüz tanıma ve görüntülerin duygu analizi gibi konular üzerinde duruluyor. Katılımcıların sınavla alındığı bu projede, öğrencilerin öncelikle matematiği kavramasını sağlayıp, teknoloji ve matematiğin birleşimiyle ortaya çıkan bu yeni bilim dalı hakkında bir eğitim vermek amaçlanıyor.

HEDEFİMİZ ÖĞRENCİLERİN KENDİ PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRMELERİ

Sarıyer Akademi'de Yapay Zeka eğitimi veren Yrd. Doç. Uzay Çetin, "Asıl hedefimiz öğrencilerin kendi projelerini hayata geçirebilmeleri. Önceki eğitimlerimizde, bazı öğrencilerimizin projeleri, akademik makalelere dönüştürüldü ve uluslararası akademik konferanslardan kabul aldı. Bu eğitimde de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyoruz. Şuan dördüncü eğitimimizdeyiz. Aramızda öğrenci olan var, akademisyen olan var, farklı iş kollarında çalışanlar var. Aramızda eski öğrencilerimiz de var. Onlar artık eğitmen seviyesindeler. Bizler başarı elde ettikçe çalışmalarımız duyuldu ve daha geniş kitlelere hitap etmeye başladık" dedi.

HAYATIMA BÜYÜK ETKİSİ OLDU

Sarıyer Akademi'de tanıştığı Yapay Zeka eğitimleri sayesinde önemli başarılara imza atan Yunus Emre Gündoğmuş, "İstatistik 2. sınıf öğrencisiyim. Tam 1 yıl önce Sarıyer Akademi ile tanıştım ve Uzay Hoca'nın Yapay Zeka eğitimine katıldım. Başlarda çok bilgim yoktu ama yavaş yavaş kendimi geliştirdim. Şimdi derslere eğitmen olarak katılıyorum. Eğitime; lise, üniversite ve Yüksek Lisans öğrencileri katılıyor. Ben hiçbir şey bilmeden başladım. İlk eğitimin sonunda birkaç tane hackathon kazandım. Hackatonlar basit 48 saat süren yarışmalar. Şuan büyük bir firma bünyesinde staj yapıyorum. Sarıyer Akademi'nin hayatımda büyük bir etkisi oldu.Sarıyer Akademi bu ev sahipliğini yapmasaydı biz belki de bu noktaya gelemezdik" dedi.

İŞİN MUTFAĞINA DÜŞTÜM

Murat Cebeci, "Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde çalıştım uzun süre. Yapay Zeka konusuna çok meraklıyım. Gökte ararken yerde buldum. Böyle bir çalışma yapılmasını inanılmaz büyük bir heyecanla karşıladım. Çok farklı alanlardan gelen insanlarla ortak bir sinerji oluşturacağımıza inanıyorum. Çok mutluyum çünkü işin mutfağına düştüm" diye konuştu.

PEKİ NEDİR BU YAPAY ZEKÂ?

Yapay zeka; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle yapay zeka; bilgisayarların insan gibi düşünmesini sağlar.