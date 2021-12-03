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Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi - Son Dakika

Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi

03.12.2021 11:50

Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdiAYDIN Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesindeki Savuca Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları 'Özüme Güveniyorum' projesi ile kültür elçiliğine soyundu.

Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi

AYDIN Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Savuca Mahallesindeki Savuca Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları 'Özüme Güveniyorum' projesi ile kültür elçiliğine soyundu.

"Özüme Güveniyorum" adlı E-Twinning projesinde milli değerlerine sahip çıkan öğrenciler, Türk Kültürü içindeki folklor ve sanat dallarında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Proje kapsamında öğrenciler geleneksel Türk Kültürü'nün vazgeçilmezi olan türküler, halk oyunları ve ebru sanatını öğrenirken, kendileri gibi çocuklara öğretmek adına animasyon filmler hazırlayıp internet ortamına taşıyorlar. Kısıtlı imkanlarına rağmen dijital platformlarda yer alamaya çalışan öğrenciler, öğrendikleri geleneksel Türk Kültürü öğelerini eğitici ve eğlenceli videolarla paylaşıyor. Proje Aydın'dan Savuca Ortaokulu ile birlikte Çorum, Çanakkale, Muğla, Sivas, Manisa ve Ordu olmak üzere toplam 9 ilden çeşitli okulların ortaklığı ile gerçekleşiyor. Türkiye'nin çeşitli illerinden okulların yer aldığı proje, adeta bölgeler arası kültür elçiliği yapıyor.

Okulun matematik öğretmeni Neşe Bulut Doğan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projeye, Söke Halk Eğitim Merkezi'nden eğitmenler Murat Çam, Cenk Özcan ve Ozan Akdoğan da destek veriyor. Okulun sınıfında toplanan 8-B öğrencileri, aldıkları keyifli derslerde zeybek oyunu, halay gibi halk oyunlarının dışında türküler söyleyip eğlenirken, öğreniyorlar. Eğitimlerin içerisinde kültürümüz içinde yer alan yöresel yemekler ve çocuk oyunları da yer alıyor.

9 il ve 9 öğretmenle birlikte yürütülen proje içinde yer aldıklarını belirten Proje Koordinatörü Öğretmen Neşe Bulut Doğan, "Özüme Güveniyorum' projesiyle, milli değerleri ve milli kültürümüzü anlatma, tanıtma anlamında öğrencilerimize bilgiler veriyoruz. Halk oyunlarını, yerel türkülerimizi, ebru sanatını birebir uygulamalı olarak öğretiyoruz. Yapılan tüm çalışmaları internet ortamında öğrencilerimizle kolajlayıp, hazırlanan videolarla dijital platformda yaygınlaştırıyoruz. Çocuk oyunları ile başladık, ebru sanatı ile devam etti. Dijital ortamda 'Bitmoji' uygulamaları ile sanal karakterler oluşturup, türkülerimizi bu sanal karakterlere söyleterek geleneksel kültürümüz ile teknolojiyi bir araya getirdik. Tüm bunları öğrencilerim yapıyor, biz onlara rehberlik ediyoruz" dedi.

Proje içerisinde yer alan öğrenciler heyecanlarını paylaşırken, eğlenirken öğrenmenin yanında, proje ortağı 9 ildeki öğrencilerle diyalog halinde olmak ve bölgesel kültürü paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Öğrenciler, Türkiye'nin başka illerinden yeni arkadaşlıklar edinmenin yanında geleneksel kültür ile birlikte teknolojiyi de öğrendiklerini ve projeyle birlikte geliştirdiklerini ifade etti.

Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi
Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi
Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi
Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi

Türk kültürü, Öğretmen, Savuca, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu çocuklar geleneksel Türk kültürü ile teknolojiyi bir araya getirdi - Son Dakika


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