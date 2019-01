Bu çocuklar hem özel hem de yetenekli

Bu çocuklar hem özel hem de yetenekliBALIKESİR - Balıkesir Lisesi öğrencileri orta ağır zihinsel engelli, otizmli ve bedensel engelli öğrencilerin eğitim aldığı merkezi ziyaret etti. Ziyarette 12 yaşındaki down sendromlu Efekan Çırak'ın zeybek oynayışı ve ritm gösterisinde darbuka çalan 8 yaşındaki bedensel orta ağır zihinsel engelli Umutcan Koyun ilgi odağı oldu.Balıkesir Lisesi öğrencileri orta ağır zihinsel engelli, otizmli ve bedensel engelli öğrencilerin eğitim aldığı Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret etti. Getirdikleri çeşitli hediyeleri minik kardeşlerine sunan liseli gençler özel öğrencilerin sınıflarında resim yapıp sohbet ettiler. Duygusal anların yaşandığı ziyarette liseli abisiyle zeybek oynayan 12 yaşındaki down sendromlu Efekan Çırak ve ritm konserinde darbuka çalan 8 yaşındaki bedensel orta ağır zihinsel engelli Umutcan Koyun ilgi odağı oldu. Sevgi Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürü Ahmet Hamdi Kılıç "Bugün Balıkesir Anadolu Lisesi öğrencilerini, idarecilerini burada ağırladık. Çok güzel etkinlikler yaptık burada. Öğrencilerimizin farkına vardılar, onlarla beraber çok güzel etkinlikler yaptılar, boyamalar yaptılar. Öğrencilerimize çok güzel hediyeler getirdiler. Ayaklarına sağlık diyorum, okul müdürümüze de ayrıca teşekkür ediyorum ben burada. Öğrencilerimizin emeğine sağlık. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın sevinçleri gözlerinden okundu. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum"dedi."Çocukların da hayat dolu olduğunu gördük"Öğrencilerine bir farkındalık kazandırmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Balıkesir Lisesi Müdürü Mustafa Kocaşahan "Engelli olmak bir tercih değil ama Allah vergisi dolayısıyla bunu beraber yaşıyoruz" dedi. Balıkesir Lisesi 9-F öğrencisi Türkan Sude Coşkun ise "Bugün otizmli ve down sendromlu çocukları ziyarete geldik. Ben çok eğlendim, hepsi çok tatlılar, birbirinden neşeliler. Onlar da bizden birileri, bizden hiçbir farkları yok. Burada sevgi ile her şeyin başarılabileceğini daha rahat anladım" dedi.