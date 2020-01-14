Bu çocuklar neden yandı? - Son Dakika
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Bu çocuklar neden yandı?

6 saat önce

Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi sürerken çocukların bu denli yanmasına neden olan maddenini ne olduğu halen bilinmezliğini koruyor.

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Afyonkarahisar'da kartopu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan 9 çocuktan 2'sinin tedavisi sürerken çocukların bu denli yanmasına neden olan maddenini ne olduğu halen bilinmezliğini koruyor.


10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kartopu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. İki çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatmıştı. Olayın ardından Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü laboratuarlar da yaptığı incelemelerde her hangi bir bulguya rastlamadı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğünden aldığı numunelerle birlikte tüm verilerin incelenmesi için örnekleri Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı'na gönderdi. Numuneler Ankara'da yapılacak olan incelemelerin ardından sonuçlanması bekleniyor.


Öte Yandan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da konuya ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. - AFYONKARAHİSAR

Şemsi Tebrizi, Dumlupınar, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:30 Kaynak: İHA
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