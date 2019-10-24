Son Dakika Haberleri: Bu çocukların canı şambrellere emanet
Son Dakika Güncel Bu çocukların canı şambrellere emanet

Bu çocukların canı şambrellere emanet

33 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı.

Bu çocukların canı şambrellere emanet, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmeye çalışan 61 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin olası bir batma tehlikesine karşı can yeleği yerine otomobil şambreli (iç lastik) taktıkları gözlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerine Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmen olduğu bildirildi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 19 erkek, 11 kadın, 31 çocuk toplam 61 göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerinde ise can yeleği yerine otomobil şambrelleri olduğu gözlendi. Çoğu çocuk olan göçmenlerin hayatlarının olası bir kazada bu şambrellere bağlı olduğu içler açısı bir gerçek olarak fotoğraflara yansıdı.

(Emrah Elmas - Suat Salgın/İHA)

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:05 Kaynak: İHA
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