Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor - Son Dakika

Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor

12.01.2021 11:26

- Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor Sivas'ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıyor Sivas'ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot...

- Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor

Sivas'ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıyor

SİVAS - Sivas'ta yaklaşık 30 çocuk kumbarasında biriktirdiği paralarla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına mont ve bot yardımı yapıyor.

Sivas'ta faaliyet gösteren ve çoğunluğu kadınlardan oluşan Bir El de Sen Uzat Kadınlar Yardımlaşma Derneği yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 kız çocuğunun öncülüğünde renkli bir projeye imza attı. 'Kumbaranda İyilik Biriktir' projesiyle yaklaşık 30 çocuk ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet yardımı yaptı. Kumbarasında biriktirdikleri paralar ile çocuklara bot ve mont alan 30 çocuk onların sevinçlerine ortak oldu. Dernek üyelerinde Mehmet Sülün, projede ki amacın çocuklarda ki merhamet ve yardımlaşma duygusunu geliştirmek olduğunu söyleyerek 30 çocuğun kumbarasında para biriktirerek 30 aileye yardımda bulunduğunu ifade etti.

30 çocuktan 30 aileye yardım eli

Mehmet Sülün, "Bu projede ki amaç şu. Biz çocukların kumbaralarında biriktirdikleri paralara talibiz. Neden talibiz bu paraları iyiliğe harcayacağımız için. Bu projedeki asıl amacımız çocuklardaki vicdan, merhamet ve paylaşım duygularının gelişmesini sağlamak. Çünkü vicdanı ve merhameti olmayan bir insan ne yazık ki insan sayılmıyor. Bizi biz yapan en önemli unsur merhamet. Hedefimiz bu. Düşündük ki bu iş için en uygun yer çocukların dünyası çocukların kalbi ve oraya dokunmaya karar verdik. Çocuklar kumbaralarında para biriktirecekler. Daha sonra bizim tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kendi paralarıyla mont ve ayakkabı alacaklar. Şuana kadar 30'u geçtik. 30 kişiye ulaştık 30 çocuk para biriktirdi ve 30 tane ihtiyaçlı ailenin çocuğuna mont ve bot aldık" dedi.

"Onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum"

Çocuklardan Kumsal Aras, " Ben kumbaramda para biriktirdim ve annemle çarşıya gittik. İhtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı, mont, kıyafet gibi şeyler aldık. Sonradan ben çocukların yanına gittim ve onları verdim. Bende çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

Elif Akkaya, ise diğer çocukların mutlu olduğunu gördüğünde kendisinin de mutlu olduğunu belirterek," Bende kumbaramda para biriktirdim ve ihtiyaç sahibi olan çocuklara mont ayakkabı gibi yardımlarda bulundum. Onlar mutlu olunca bende mutlu oluyorum" dedi.

"Her çocuk yapmalı"

Zeynep Korkmaz ise bunu her çocuğun yapması gerektiğine dile getirerek, " Ben de kumbaramda para biriktirdim ve ihtiyaç sahibi kardeşlerime yardım ettim. Onları giydiklerinde onların yüzünü gördüğümde çok sevinçli ve mutluydum. Duygulandım. Onların alamayıp bizim onlara yardım etmemiz bence çok güzel bir şey. Bence her çocuğun yapması gerek. Sizde yapın" dedi.

Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor
Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor
Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor
Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor

Sivas, Çocuk, Sülün, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu çocukların kumbaraları iyilik dağıtıyor - Son Dakika


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