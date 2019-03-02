Son Dakika Haberleri: 'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız'

'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız'

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Madem ki aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bizim bu coğrafyayı değiştirme kaderimiz yok, o zaman bu coğrafyada barışı, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız." dedi.

'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız', System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Madem ki aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bizim bu coğrafyayı değiştirme kaderimiz yok, o zaman bu coğrafyada barışı, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:45 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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