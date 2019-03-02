'Bu coğrafyada barışı egemen kılmalıyız'
1 saat önce
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Madem ki aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bizim bu coğrafyayı değiştirme kaderimiz yok, o zaman bu coğrafyada barışı, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız." dedi.
CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
, "Madem ki aynı coğrafyada yaşıyoruz ve bizim bu coğrafyayı değiştirme kaderimiz yok, o zaman bu coğrafyada barışı, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:45
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