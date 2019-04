Bu Çorba Evinde Para Geçmiyor

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale 'de hayırsever iş adamının hayatını kaybeden anne, baba ve ağabeyinin hayrına ihtiyaç sahipleri için açtığı ücretsiz çorba evine vatandaşlar ilgi gösteriyor.İş adamı Orhan Kılıç , Kızılkanat İş Merkezi'nde açtığı çorba eviyle hem yüzyıllardır devam eden yardımlaşma, paylaşma ve ikram duygusunun canlı kalmasına vesile oluyor hem de ihtiyaç sahiplerinin her gün sıcak çorba içmesini sağlıyor.Haftanın 6 günü 08.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olan ve her gün farklı çorbanın çıktığı çorba evinden ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra iş merkezinde bulunun esnaf ile dershanelerdeki öğrenciler de faydalanıyor.Hayırsever iş adamı Orhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye 'nin güzel bir ülke olduğunu söyledi.Türk milletinin bugünlere kadar taşıdığı çok önemli adetlerinin olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Bunlardan birisi de yardımlaşma, paylaşma, ikram duygusudur. Hem bu geleneklerimizden hareketle hem de böyle bir hayalim olduğu için çorba evi açtım. Ayrıca, ahirete göç eden annem, babam ve ağabeyim için de böyle güzel bir hayır oldu. Burada kapımızı herkese açtık. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, öğrenci, genç, yaşlı, kadın, erkek kim olursa olsun hiçbir koşula bağlı olmadan buraya geliyor, çorbasını içip gidebiliyor." diye konuştu."Burada her gün farklı bir çorba çıkıyor"Kılıç, çorba evinin haftanın 6 günü 08.00-17.30 saatleri arasında hizmet verdiğini belirtti.Kırıkkale'de doğduğunu ve 11 yaşına kadar da burada yaşadığını anlatan Kılıç, "Memleketimize de böyle bir katkı sağlamış olduk. Burada her gün farklı bir çorba çıkıyor. Pazar günleri hariç her gün belirli saatler açık durumda. İş merkezinde dershanelerin olmasından dolayı özellikle öğrencilerimiz çok fazla ilgi gösteriyor. Sağ olsunlar öğrencilerimiz ikramımızı kabul ediyor." dedi.Esnaf Emrah Şahin de böyle bir hayrın yapılmasını takdir ettiklerini belirterek, çorba evinin çok güzel bir hizmet olduğunu dile getirdi.Burada çorba içmek isteyen ihtiyaç sahiplerinin olduğunu aktaran Şahin, "İhtiyaç sahiplerinin çorba evine ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu hizmeti yapana çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmet uzun süreler devam eder çünkü buradan gariban vatandaşlar faydalanıyor." ifadelerini kullandı.