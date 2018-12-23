Bu Çorbanın Parası Müşteri Gelmeden Ödeniyor
3 saat önce
Bursalı esnafın askıda sıcak çorba uygulaması dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü.
Bursalı esnafın askıda sıcak çorba uygulaması dar gelirli vatandaşların yüzünü güldürdü. İş yerinin camındaki "Askıda çorba" yazılı kağıdı gören hayırsever vatandaşlar, her gün ihtiyaç sahibi birinin gelip çorba içme ihtimaline karşı iş yerine çorbaların parasını önceden ödüyor.
Osmanlı devletinin sosyal hizmet anlayışıyla kurduğu AŞ evleri günümüzde pak sık görülmese de Bursalı bir esnafın başlattığı askıda sıcak çorba uygulaması AŞ evlerini aratmıyor. Osmangazi
ilçesinde lokanta işletmecisi Gökdem Demirkol, 2 yıldır parası olmayan mağdur kişilere ücretsiz sıcak çorba veriyor. Uygulamaya zamanla hayırsever vatandaşların da katıldığını belirten Demirkol, "Bu çorbaların parası daha müşterisi gelmeden hayırseverler tarafından önceden ödeniyor. İş yerimize gelen maddi durumu bozuk kişiler gönül rahatlığıyla sıcak çorbalarını içebilirler" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:13 Kaynak: İHA
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