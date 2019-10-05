Bu çözümler, sizi tatlı krizlerinden kurtaracak!

TATLI KRİZİ NASIL ÖNLENİR ?

Tatlı çoğu kişinin vazgeçilmezidir. Özellikle diyetteyken yaşanan tatlı krizleri diyetinizi devam ettirmeyi zorlaştırabilir. Her sabah büyük bir heyecanla başlanan diyetler akşamüzeri meydana gelen o tatlı isteği ile sona erebiliyor.Düzensiz beslenme, yoğun iş temposundan ara öğünlere vakit ayırmamak, kadınlarda regl dönemi, duygusal yeme bozuklukları, hormonal bozukluklar, bağırsak parazitleri vb. birçok sebep tatlı krizlerine neden olabilir.

Tatlı ihtiyacı sonucu tüketilen pasta, çikolata, şerbetli tatlılar vücutta endorfin ve serotonin hormonlarının yani mutluluk hormonu salınımını arttırır. Fakat bu mutluluk kısa süre sonra kendini suçluluk duygusuna bırakacaktır. Diyet serüveniniz belki de bu suçluluk duygusu yüzünden sona erecektir.

Düzenli öğünler yapın.

Tam tahıllı ürünleri kullanın.

Süt ve süt ürünlerini her öğüne ekleyin.

Kuruyemişleri ara öğünlerinizden ihmal etmeyin.

Protein içeren besinleri ihmal etmeyin. Çünkü protein uzun süre tokluk sağlarken hücre yapımı ve onarımını da sağlayacaktır.

Bitki çaylarının tüketimini arttırın. Hem ödem atmanıza hem iştah kontrolüne yardımcı olacaktır.

Tuz tüketiminizi azaltın.

Bol su için.

Hafif düzeyde spor yapın. Egzersiz yapmak mutluluk hormonu serotonin artışını ve kan şekeri düzeyini dengeleyerek iştah kontrolü sağlar.

TATLI KRİZLERİNİZE SAĞLIKLI ARA ÖĞÜN ALTERNATİFLERİ

1-2 dilim ananas

Taze Hindistan cevizi ,

2 küçük kare bitter çikolata

Tarçın çayı

1 porsiyon meyve dilimleri üzerine 1 çay kaşığı serpilmiş tarçın veya kakao ,

Çikolata kaplı veya sade 1 porsiyon kuru meyveler ,

Fırınlanmış meyve dilimleri ,

Chia tohumlu pudingler

Yoğurtlu barlar

Rafine şeker içermeyen sütlü tatlılar