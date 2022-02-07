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Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular - Son Dakika

Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular

07.02.2022 09:43

Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdularADANA Türkiye'yi haftalardır etkisi altına alan yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü.

Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular

ADANA Türkiye'yi haftalardır etkisi altına alan yağışlı hava, yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü. Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde vatandaşlar yoğun kar altında, kış koşulları ile mücadele ederken, Adanalılar ise kar görebilmek için yaylalara akın ediyor. Karboğazı'nda oluşan araç kuyruğu drone kamerasıyla görüntülendi.

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Tekir Yaylasında bulunan Karboğazı, kış aylarında Adanalıların adeta akınına uğruyor. Kar görebilmek için yaklaşık 100 kilometre yol kat eden Adanalılar, özellikle hafta sonları Karboğazı bölgesinde yaklaşık 30 kilometrelik kuyruk oluşturuyor.

Sağlı, sollu yol kenarlarına araçlarını park ederek karla kaplı ormanlık alanda mangal yakıp piknik yapan Adanalılar, sıradışı bir gün geçirmenin keyfini yaşadı. Kardan adam yapan, kar topu oynayan, leğen ve poşetlerle kayan çocuklar da gün boyunca doyasıya eğlendi.

Tolga-Filiz Uğur çifti, fırsat buldukça karda piknik yapmak için Adana'dan Karboğazı'na geldiklerini belirterek, "Biliyorsunuz Adana'ya kar yağmıyor. Adanalılar için kar bir özlem, bir tutku. Boşluk buldukça, imkan oldukça geliyoruz. Oynuyoruz, eğleniyoruz, dinleniyoruz, mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular
Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular
Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular

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Türkiye, Tragger, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da Adanalıların kar kuyruğu... Kar görebilmek için kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdular - Son Dakika


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