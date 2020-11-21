Son dakika... Bu da alkolik hırsız - Son Dakika

Bu da alkolik hırsız

Adana polisi, büyük marketlere girerek sadece içki çalan hırsızı yakaladı

Polis ayrıca bir ayda 19 bisiklet çalan zanlıyı da yakaladı

ADANA - Adana'da marketlerden sadece içki çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, marketinden içki çalınan iş yeri sahipleri ile bisikleti çalınan vatandaşların şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçesinde 1, Çukurova'da 2 olmak üzere 4 zincir marketten içki hırsızlığı yapan şüphelinin Sami Orkun P. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren polis, 19 Kasım günü saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osman Gazi mahallesindeki bir marketten yine içki hırsızlığı olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sami Orkun P.'yi kovalama sonucu Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ara sokakta yakaladı. Zanlının içkileri çalması sanayi saniye görüntülendi.

Bu arada ekipler, son bir ay içerisinde merkez ilçelerden Seyhan'da 11, Çukurova'da 8 olmak üzere maddi değeri yüksek olduğu tespit edilen 19 bisikleti çalan şüphelinin, çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen Coşkun T. olduğunu belirledi. Ekipler, Coşkun T.'yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Zanlının bisikletleri çalması da saniye saniye görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun T. ile Sami Orkun P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.