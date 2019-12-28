Bu da bademli baklava - Son Dakika
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Bu da bademli baklava

6 saat önce

Ünlü baklavacı Nadir Güllü, fıstıklı baklava fiyatlarının yüksek olması nedeniyle müşterilerine yeni bir lezzet sunmak için bademli baklava yaptı.

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Ünlü baklavacı Nadir Güllü, fıstıklı baklava fiyatlarının yüksek olması nedeniyle müşterilerine yeni bir lezzet sunmak için bademli baklava yaptı. Güllü, yılbaşı öncesi fıstıklı baklavaya göre daha uygun fiyattan satılan bademli baklavayı tüm vatandaşların denemesini tavsiye etti.


Ünlü baklavacı Nadir Güllü, fıstıklı baklava fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bademli baklava yapmaya başladı. Yılbaşı öncesi müşterilerine yeni bir lezzet sunan Güllü, Karaköy'deki dükkanında bademli baklava yaptı. Güllü, müşterilere farklı alternatifler sunmak için bademli baklava yaptıklarını belirterek, bademli baklavanın inceliklerini anlattı. Fıstıklı baklava fiyatının cevizli ve bademli baklavaya göre yüksek olduğunu belirten Güllü, yılbaşı öncesinde tüm vatandaşlara yeni lezzetleri bademli baklavayı denemelerini tavsiye etti.


"Müşterinin alternatif isteğine göre şimdi bademli yapıyoruz"


Bademli baklavayı vatandaşlara yeni bir lezzet olarak sunduklarını belirten ünlü baklavacı Nadir Güllü, "Üzerine 115 derece civarı kaynamış şerbet veriyoruz. Yeni bir ürün inşallah tutacak, fıstık her geçen sene anormal artıyor. Müşterimiz bize fıstıktan başka ürün yok mu diye soruyorlar. Cevizli yapıyorduk ama son zamanda Karadenizli müşterimiz çoğaldı. Fındıklı istedi bazı müşterilerimiz bademin çok faydası olduğunu söyledi. Müşterinin alternatif isteğine göre şimdi bademli yapıyoruz. Bademlerin kavurma sistemi, içine koyduğumuz Hindistan cevizi miktarını ve ustamızın taş fırında pişirirken ki bir dakikasının dahi çok önemli olduğunu şerbetlerinin bile 2 derece farklı verilmemesi gerektiğini bilmemiz lazım. Bizim mesleğimiz ince bir sanat. Yağı bile erimiş yayla tereyağı" diye konuştu.


"Kendimiz beğenmesek müşteriye vermeyiz"


Bademli baklavanın fiyatının fıstıklı baklavaya göre göre daha uygun olduğunu ifade eden Güllü, "Bademli baklava daha ucuz, ceviz, badem, fındık 60-70 civarı fıstık 160-170 civarı. İlk defa çıkarttık, müşterilerime alternatif sunmak zorundayım. Bazı ürünlere farklı zamlar gelince bizde ne yapabiliriz bunu araştırıyoruz. 40-50 yıllık ehil ustalarım var ben yemediğimi yedirmiyorum. Lezzeti çok güzel, zaten biz önce kendimiz beğenmesek müşteriye vermeyiz. Çünkü benim müşterilerim dededen toruna Karaköy'e geliyor. Bademli dürüm tatlısı diyoruz. Mesleklerimiz yok olmasın, eğer bizler işimizi güzel yapmazsak başkaları bu meslekleri elimizden alır" dedi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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