Bu da balık hastanesi, bu kadınların ne yaptığını duyunca çok şaşıracaksınız - Son Dakika

Bodrum açıklarında bulunan balık çiftliğinde milyonarca levrek balığına teker teker aşı yapan kadınlar görenleri hayrete düşürüyor. Denizin ortasında kurulan tesiste çalışan 24 kadın şırıngalarla teker teker balıkların direncini yükselten aşılma işlemi yapıyor.



Bodrum açıklarında yetiştirilen levrekler sofralara gelmeden 20 ay öncesinden yetiştirilmeye başlıyor. Kuluçka döneminden 7 ay sonra özel hazırlanmış olan deniz havuzunda anastezi ile yarı baygın hale getirilen levrekler mikrobik bir durum oluşmaması için teker teker aşılanıyor. 7 aylık olan levrekler özel bir sistemle boy boy ayrıldıktan sonra teker teker aşılanarak balık çiftliğine geri dönüyor.



Günde 600 bin balık aşılanıyor



Aşılama işlemini yapan balık hemşireleri 3 gurup halinde çalışıyor. Her gurup günde yaklaşık 200 bin balık aşılıyor. Günde toplam 600 bin balık aşılayan balık hemşirelerinin yaptıkları işten memnun oldukları ise gözlerinden okunuyor. Serum şişelerinin içerisinde bulunan aşılar sayesinde balıklar sofralara gelene kadar hiçbir antibiyotik ilaç kullanmamış oluyor. Kılıç Balıkçılık tarafından AB standartlarında yetiştirilen bir levrek balığının sofralara gelmesi ise 20 ayı buluyor. Balıkların karın boşluklarına aşılama işlemi yapan kadınlar balıkları teker teker saymayı da ihmal etmiyor.



Balık üretimi konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Kılıç Balık'ta görevli Uzman Veteriner Hekim Emre Şen, AB standartlarının üzerinde gerçekleştirdikleri üretim ve yapılan aşılama işlemi hakkında bilgi verdi. Uyguladıkları sistemle balıkların insan eliyle tek tek enjeksiyon yapılarak aşılandığını belirten Uzman Veteriner Hekim Emre Şen; "Yaklaşık 30 gram ağırlığa ulaşan balıkları biz burada anesteziye alıyoruz. Daha sonra balıklar sistemden geçerken boylamaya ayrılıyor. Boylama işleminden geçen balıklara karın boşluklarından 0.1 mililitre aşı zerk ediyoruz. Bu sayede de balıklar hasat edilip sofraya gelinceye kadar herhangi bir antibiyotiğe veya herhangi bir kimyasala maruz kalmıyor. Balıkları sırf koruma amacıyla ve daha sağlıklı ürünler yetiştirebilmek için adeta koruyucu hekimlik yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Yaklaşık 20 yıldır ürettikleri balıkları yumurtadan çıktıktan bir süre sonra hastalıklara karşı aşıladıklarını bu aşılama sayesinde balıkların hiçbir kimyasala maruz kalmadan yetişip sofralara ulaştığını kaydeden Uzman Veteriner Hekim Emre Şen, " Norveç'te ne teknolojisi kullanıyorsa Türkiye'de de biz aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Türkiye'nin en ve en kaliteli proteini olan balığını üretiyoruz. Avrupa'nın bizden ihraç ettiği tek hayvansal ürün balık" diyerek her gün tesislerinde yaklaşık 600 bin balığın bizzat insan eliyle aşılandığını belirtti.



Sağlıklı bir yaşam için haftada en az 2 gün balık tüketilmesini de öneren uzman veteriner Hekim Emre Şen, özellikle çocukların daha sağlıklı yetişmesi için bunun elzem olduğunu söyledi. - MUĞLA