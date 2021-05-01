Bu da 'Batman' taksici - Son Dakika

Bu da 'Batman' taksici

01.05.2021 19:19

Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, yolcuları dünyaca ünlü film karakteri 'Batman' kıyafetiyle taşıyor.

Mersin'de taksicilik yapan Ömer Efe Tektaş, yolcuları dünyaca ünlü film karakteri 'Batman' kıyafetiyle taşıyor. Taksiye binmek isteyenlerin 'Batman' kıyafetli bir sürücü görünce önce şaşkınlık yaşadıkların, ardından gülmeye başladıklarını belirten Tektaş, "Bu pandemi sürecinde insanların mutlu olmaya ihtiyacı var. Ben de onları mutlu etmek için böyle bir uygulama başlattım" dedi.

İnsanların bu korona virüs günlerinde yaşadıkları sıkıntıları bir nebze de olsa giderebilmek ve gülmelerini sağlamak amacıyla mesleğini renklendiren 27 yaşındaki Ömer Efe Tektaş, dikkat çekici farklı bir uygulama başlattı. Mersin'de bir yıldır taksi şoförlüğü yapan Tektaş, haftanın iki-üç günü, taksisinin bagajında taşıdığı 'Batman' kıyafetini giyerek yolcu taşıyor. Bir gününü de yine Batman kıyafetiyle yaşlıların alışverişlerine ayıran Tektaş, çok güzel geri bildirimler almaktan ve özellikle çocukları mutlu etmekten büyük bir keyif alıyor.

"İNSANLARI MUTLU ETMEYİ SEVİYORUM"

Taksici Tektaş, 'projem' dediği bu farklı uygulamasını ve insanların verdikleri tepkileri İHA muhabirine anlattı. Yaklaşık 1,5 aydır Batman kıyafeti giyerek yolcularını gidecekleri yere götürdüğünü söyleyen Tektaş "İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Bu pandemi zamanında insanların hem güvene hem de biraz olsun mutluluğa ihtiyaçları olduğunu düşünerek yaptım. İnsanların olumlu, pozitif yorum ve fikirleriyle yapmaya da devam ediyorum" diye konuştu.

"BATMAN FİLMİ İZLERKEN BİRDEN AKLIMA GELDİ"

Bu fikrin, bir akşam Batman filmi izlerken aklına geldiğini söyleyen Tektaş, "Hem insanlara yardım amaçlı hem de biraz tebessüm olur diye düşündüm. Düşünsenize bir Batman var, sarı taksisi var, insanlara yardım ediyor ve mutlu ediyor. Sabah geldim büyüklerimle paylaştım, Tabi kim olsa gülümser bu fikri duyduktan sonra, öyle bir gülümseme oldu ama sonra peşini bırakmak istemedim. Yapmak istediğim, içimde olan bir şey insanları mutlu etmek, tebessüm ettirmek, hele de yaşlılara. Mesela pandemi süreci ve tam kapanma zamanında da yaşlı insanlara yardım ediyorum. Yaşlı insanların yaptığı liste var ama dışarıya çıkamıyorlar. Benim de o gün kendime belirlediğim görev, sadece o insanların yaptığı listeyi alıp alışverişlerini yaparak teslim etmek. Getirirken de yanımda ayrıca oradaki gördüğüm her çocuğa mutlu edebilecek küçük bir yiyecek bırakırım" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARDAN BAĞIRIP KAÇAN DA VAR 'BATMAN AMCA' DEYİP SARILAN DA"

Yaşlıların alışveriş listelerini almaya giderken de Batman kıyafeti giydiğini dile getiren Tektaş, insanların kendisini öyle gördüklerinde verdikleri tepkiyi de şöyle anlattı:

"İnsanlar gördüklerinde ilk başta şaşırıyorlar. Düşünsenize bindiğiniz taksinin şoförü 'Batman'. Önce şaşırıyorlar, sonra alışıyorlar ve bu saniyeler içerisinde güvene dönüşüyor. Zaten güven olduktan sonra da mutluluk getiriyor insana. Özellikle çocuklar kapıyı açıp taksiye bindiklerinde bağırıp kaçan da var, 'Aaa Batman Amca' deyip sarılan da var. Fotoğraf çektirmek isteyenler var. Bugün bir mahalleye yaşlı bir teyzenin listesini almaya gittim. Mahallede önce 'ne oldu' diye merakla pencerelerden bakıyorlar, sonra 'Batman gelmiş' diye bağırıyorlar. Zaten iki-üç dakika içerisinde çevremde bir sürü çocuk toplandı. O çocukların yarısı yanaşmaktan korkuyor, yarısı da hemen koşup sarılıyor, 'Nerede kaldın Batman amca? Seni özledik' diyorlar. Bu beni duygulandırıyor. Anneler teşekkür ediyor. Mahalleye baştan aşağıya bir mutluluk yayılıyor. Bu da beni çok mutlu ediyor."

"BATMAN TAKSİCİ OLARAK YETİŞEBİLDİĞİM VATANDAŞIMIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIM"

İnsanları gülümseten projesinin örnek olmasını dileyen Tektaş, "İnsanlar bu pandemi sürecinde sürekli ölüm ve vaka haberleri aldıkları için sıkıntılı olduklarını hissediyorum, çünkü ben de kendi içimde bunu hissediyorum. O yüzden farklı olsun, gülsünler, biraz da olsa mutluluk katsın istedim. Ne olursa olsun, ne ile savaşırsak savaşalım birlik ve beraberliğin her zaman doğru yola ve kazanca götüreceğinden eminim. Ben bir Batman taksici olarak yetişebildiğim vatandaşımın her zaman yayındayım, her zaman da olacağım" dedi.

(Kıymet Gökçe-Koray Ünlü/ İHA)

Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici
Bu da 'Batman' taksici

Ömer Efe, Mersin, Batman, Film, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bu da 'Batman' taksici - Son Dakika


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