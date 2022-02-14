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Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket - Son Dakika

Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket

14.02.2022 15:11
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket

Karaman'da bir çiçekçi esnafının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan yaptığı buketi görenleri şaşırtıyor.

Karaman'da bir çiçekçi esnafının 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklılık olsun diye biber, salatalık ve patlıcandan yaptığı buketi görenleri şaşırtıyor.

Kazım Karabekir Mahallesinde 20 yıldır çiçekçilik yapan Fatih Mehmet Uğurlukoç, farklılık olsun diye manavdan aldığı biber, salatalık ve patlıcandan buket yaparak iş yerinin vitrine koydu. İş yerine Sevgililer Günü için çiçek yaptırmaya gelen bazı müşteriler ise vitrinde biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"İŞLER GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE AZ"

Çiçekçi Fatih Mehmet Uğurlukoç, her zaman olduğu gibi hazırlıklarını yaptıklarını belirterek, "Özel günler biz çiçekçiler için yoğun günlerdir. O günlerde biz hep hazırlığımızı yaparız. Şuanda da tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl müşteri bakımından henüz istediğimiz gibi gitmiyor. Ancak mesai bitiminden sonra biraz hareketlilik olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah da iyi olur "dedi.

Biber, salatalık ve patlıcandan buket yapma sürecini anlatan Uğurlukoç, "Sadece dikkat çekmek ve farklılık olsun diye böyle bir şey yaptık. Şu an için hazırlamış olduğum bukette 3-4 kilo civarında bir sebze var. Ortalama ise bana maliyeti 150 liraya vardı. Hemen hemen neredeyse fiyatı bir buket çiçek fiyatına yaklaştı. Bazı vatandaşlar göründe şaşırıyor ve fotoğraf çekiniyor" diye konuştu.

Çiçekçiye çiçek almaya gelen ve vitrindeki biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buketi gören İsmail Bayrak ise, "Hiç iç açıcı bulmadım. Biraz önce 4 tane bibere 15 lira para verdim. Onun için çok dikkatimi çekti" şeklinde konuştu.

(Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı/ İHA)

Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket
Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket

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Sevgililer Günü, Kazım Karabekir, Karaman, Fatih, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da, biber, salatalık ve patlıcandan oluşan buket - Son Dakika


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