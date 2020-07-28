Bu da bıçak bileme sırası - Son Dakika

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçak ustaları da kurban keseceklere önemli uyarılarda bulundu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok bıçak ustasından vatandaşlara ve kasaplara önemli uyarılar yapıldı.

"Bıçağın yüzü büyük olmalı"

Bıçağın yüzünün büyük olması ve keskin olması gerektiğine dikkat çeken Edirneli bıçak ustaları, bıçağın ne kadar keskin olursa hayvanın o kadar kolay kesileceğini ifade etti.

"Tek bıçakla kurban kesilmemeli"

Hayvanın can çekişmemesi için bıçağın önemli olduğunu ifade eden bıçak ustaları, bıçakların mutlaka bilenmesi gerektiğini belirterek, kurbanın kesinlikle tek bıçakla kesilmemesi gerektiği çağrısında bulundu.

"Deri yüzme oval bıçakla yapılmalı"

Deri yüzme bıçaklarının kesinlikle oval olması gerektiğini ifade eden bıçak ustaları, deriye zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Merdiven altı bıçaklardan uzak durun"

Merdiven altı diye tabir edilen yerlerden kesinlikle bıçak alınmaması çağrısında bulunan ustalar, ayrıca acemi kasaplara da önerilerde bulunarak kesimi profesyonel kesicilere bırakmaları gerektiğini söyledi.

Bıçak bileme ve satım yerlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. - EDİRNE