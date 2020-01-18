Bu da bidonlu kızak - Son Dakika
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Bu da bidonlu kızak

6 saat önce

Siirt'te çocuklar, su bidonlarıyla kaymanın tadını çıkardı.

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Siirt'te çocuklar, su bidonlarıyla kaymanın tadını çıkardı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bir grup çocuk, yarı yıl tatilini fırsat bilerek karı eğlenceye dönüştürdü. Çocukların kestikleri bidonlarla kayması güzel görüntülere neden oldu. Çocuklar kestikleri bidonların içine minder yerleştirerek yokuş aşağı kayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Çocukların bidonla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.

(Selami Deniz/İHA)

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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