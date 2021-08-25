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Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek - Son Dakika

Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek

25.08.2021 09:56

Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından oluşturulan Ar-Ge Merkezinde birçok bitkinin ıslah çalışmaları yürütülüyor Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve...

Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından oluşturulan Ar-Ge Merkezinde birçok bitkinin ıslah çalışmaları yürütülüyor

SİVAS - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tarafından oluşturulan Tarımsal Ar-Ge merkezinde birçok bitkinin ıslah çalışmaları yürütülüyor.

Sivas'ta 2018 yılında kurulan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi geliştirdiği projeler ile adından söz ettiriyor. Üniversitenin Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi'nde akademisyenler ve alanında uzman hocalar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların yanı sıra üniversite bünyesinde oluşturulan tarımsal AR-GE merkezi uygulama tarlasında da birçok bitkinin ıslah çalışmaları yapılıyor. 250 dekarlık alanda ayçiçeğinden buğdaya şeker pancarına, börülce bitkisinden soya bitkisine birçok bitki üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bilim tarlasında ıslah edilen ve çalışmaları tamamlanan bitkiler çiftçilerin yüzünü güldürecek.

"Islah çalışmalarının çoğu projelendirilmiş durumda"

Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarım Fakültesi olarak 250 dekarlık bir tarımsal AR-GE merkezimiz var. Tarımsal AR-GE merkezimizde, ıslah çalışmaları, adaptasyon çalışmaları ve yeni tarım tekniklerinin uygulandığı yöntemleri çiftçimizin hizmetine çiftçimizin yararına sunmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tahıllardan arpa; buğday, yulafla ilgili ıslah çalışmalarımız var onların hasadını yaptık. Endüstri bitkileri ile ilgili çalışmalarımız var. Şeker pancarı soya ve benzeri bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Baklagillerden özellikle fasulye; nohut, börülce gibi bitkiler üzerinde ıslah çalışmalarımız var. Bu ıslah çalışmalarımızın birçoğu çeşitli kurumlar tarafından projelendirilmiş durumda" dedi.

"Kışlık sebze üretiminde dışa bağımlıyız"

Prof. Dr. Karaköy, kışlık sebze üretiminde yüzde 60-70 oranında dışa bağımlı olunduğunu belirterek, "Avrupa birliği projelerimiz var. Yem bitkileri üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sorgum sudan otu melezleri üzerine çalışmalarımız var. Erkenci olan sorgum sudan otu ve erkenci olan sıcak iklim tahıllarından mısır üzerinde çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili melezleme ve markıra dayalı seleksiyon ıslah çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu kapsamda özellikle ilimiz açısından erkenci olan soya çeşitlerinin adaptasyonunu değerlendiriyoruz. Bunun yanında mısır bitkisinde şeker mısırı ve erkenci silajlık mısırların yöremize uygunluk gösterebilecek olanları üzerine ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Bu arada özelikle kışlık sebzeler üretiminde yaklaşık yüzde 60-70 oranında yurt dışına bağımlıyız. Yurt dışına bağımlı olduğumuz için bunlarla ilgili özel sektörle birlikte yürüttüğümüz ıslah çalışmalarımız mevcut. Bu yıl AR-GE merkezinde çalışmalarımızın ilk yılını tamamlamak üzereyiz. Buradaki hedefimiz yöremizde kısıtlı olan yetiştirme süresine uygun olabilecek erkenci ve çiftçimiz için alternatif olabilecek ancak verimli kaliteli ürünlerin çiftçimizin hizmetine sunulabilmesi için yoğun bir şekilde akademik personelimiz ile birlikte çalışmaktayız. Hedefimiz çiftçiye daha çok ekonomik getirisi olacak alternatif ürünler sunabilmektir şeklinde konuştu.

"Kendi milli çeşitlerimizi kullanacağız"

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde Araştırma Görevlisi olan İlker Yüce ise, "Burada moleküler genetik çalışmaların yanı sıra doku kültürüyle çeşitli farklı besi ortamlarında bitkilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapıyoruz. Burada kullandığımız bitkiler buğday; arpa, yulaf bunun yanında fasulye, nohut, mercimek, mısır, şeker pancarı ve çeşitli süs bitkileri üzerinde çalışıyoruz. Şuan mevcut çeşitlerin iklimsel değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda verim ve kalite açısından yetersiz kalmasından dolayı burada hem çiftçilerimizin yüzünü güldürecek hem de ulusal açıdan daha çok gelir getirecek çeşitler geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ülkemiz açısından düşünecek olursak dışardan tohum ithaline karşı kendi milli çeşitlerimizi kullanacağız" dedi.

Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek
Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek
Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek
Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek

Teknoloji Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Sivas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da bilim tarlası...Ar-Ge merkezi çiftçinin yüzünü güldürecek - Son Dakika


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