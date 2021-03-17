Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi - Son Dakika

Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi

17.03.2021 13:44
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi, System.String[]

Türkiye'deni hayırseverlerin girişimleri ile Çad'ın başkenti N'djamena'da Hüseyin Can Menekşe Camii ve Ayasofya Camisi'nin açılışları gerçekleştirildi.

Türkiye'deni hayırseverlerin girişimleri ile Çad'ın başkenti N'djamena'da Hüseyin Can Menekşe Camii ve Ayasofya Camisi'nin açılışları gerçekleştirildi.

Türkiye'deki hayırseverler Çad'a insani yardımlarını sürdürüyor. Bölgede bulunan hayırseverler, cami açılışları, gelir temini projeleri, kurban eti ve gıda kumanyası dağıtımları gerçekleştirdi. Başkent N'djamena'nın kırsal bölgelerinde Hüseyin Can Menekşe Camisi ve Ayasofya Camii'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Yardımların devamında kurban eti ve gıda dağıtımları yapılırken, gelir temini projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere motosiklet ve bakkal dükkanları teslim edildi.

Ayasofya Camii ibadet açıldı

Çad'ın başkenti N'djamena'da 80 metrekarelik alana projelendirilen 100 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Ayasofya Camii'nin açılışı bölge halkının katılımıyla gerçekleştirildi. Camide ayrıca çocuklara dini eğitim verilecek.

Aynı zamanda N'djamena'da 70 metrekarelik alana projelendirilen 90 kişi kapasiteli, içerisinde şadırvan ve güneş paneli bulunan Hüseyin Can Menekşe Camii ibadete açıldı. Camiden bölgede yaşayan 5 bin kişi istifade edebilecek.

Gelir Temini Projeleri

Hayırseverlerin girişimleri ile N'djamena'da 5 bakkal dükkanı içinde malzemelerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Ayrıca 4 kişiye taksi amacıyla kullanılan motosiklet verildi. Çadlı aileler bu projeler ile geçimlerini sağlayıp aile ekonomisine katkıda bulunabikecek.

Öte yandan her ay toplu şekilde gerçekleştirilen adak, akika ve şükür kurbanlarının kesim ile dağıtımları bu ay Çad'da yapıldı. Bomboyo ve Tourba bölgelerinde 614 hisse kurbanın kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

500 aileye gıda paketi

N'djamena'nın merkez mahallelerinde yaşayan 500 aileye dernek ekibi tarafından içerisinde yağ, un, şeker, makarna ve pirinç bulunan gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada, "Çad'da bulunan ekibimiz Ayasofya Camii ve Hüseyin Can Menekşe Camisi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Çad'da gelir temini projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere motosiklet ve bakkal dükkanları teslim ettik. Ayrıca gıda dağıtımı ve 614 hisse kurbanın kesimini yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" İfadelerini kullandı. - NCAMENA

Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi
Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Hüseyin Can, Türkiye, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu da Çad'daki Ayasofya Camisi - Son Dakika


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