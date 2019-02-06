Bu da 'Çamaşırhane Müzesi'

Çankırı'da yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini toplayan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, genç müzisyenlere de ilham veriyor.

Çankırı'da yerli ve yabancı turistlerin büyük beğenisini toplayan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, genç müzisyenlere de ilham veriyor. Çankırı Belediyesi tarafından hizmete açılan Tarihi Çamaşırhane Müzesi, ziyaretçilerinin yanı sıra farklı atmosferi ve akustik ortamı ile müzisyenlerin de dikkatini çekiyor. Çankırı Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak çamaşırhane kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülen Tarihi Çamaşırhane Müzesi, müzikle uğraşan gençlerin uğrak yeri oldu. Müzede bu kez Çankırı Belediyesi Çivitçioğlu Medresesi Sanat Merkezi bünyesinde devam eden ney kursu öğrencileriyle def, bağlama ve saksafon çalan müzisyenler bir araya geldi. Doğu ve batının notalarla harmanı, müzeye gelen ziyaretçileri de mest etti. Müzede eski çamaşırhane kültürünü canlandıran heykeller ise müzik yapan gençlere fon oldu. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı'daki müzelerin sadece gezilip görülecek mekanlar olmadığını, aynı zamanda yaşayan mekanlara dönüştürülerek vatandaşlara sosyalleşebilecekleri ortamlar sunduklarını kaydetti.



(İHA)

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar

AK Parti'den Ezber Bozan Suriyeli Çıkışı: İstanbul'a Gelmelerine İzin Verilmemeliydi

Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor