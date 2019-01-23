Son Dakika Haberleri: Bu da Çorlu'nun Meşhur Yağlı Simidi

Bu da Çorlu'nun Meşhur Yağlı Simidi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir simit fırını normal simitten farklı olarak yağlı simit üretmeye başladı.

Bu da Çorlu'nun Meşhur Yağlı Simidi, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir simit fırını normal simitten farklı olarak yağlı simit üretmeye başladı. Vatandaşların tercihi de yeni ürünle birlikte değişti.

Türklerin fast-food'u olarak anılan, günün her saatinde hemen her köşe başında kolaylıkla bulunan simit Çorlu'da bir fırında normal simitlerden farklı olarak üretiliyor. Günün hemen her saatinde tüketilen yiyeceklerin başında gelen simide lezzet katmak isteyen bir fırın, yağlı simit üretmeye başladı. Yağlı simidin sırrını vermek istemeyen simit ustaları simidin Çorlu'nun meşhur lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Erhan Engin adlı simit ustası, "İstanbul Kumkapı simit fırınında 12 yıldır çalışıyorum. Normal simitlerimiz hijyenik ortamlarda yapılıyor. Hamurunu yapıyoruz. Ondan sonra beklemeye alıyoruz. Bekledikten sonra bağlama yapıyoruz. Bağladıktan sonra şerbetliyoruz. Yine bekliyor. 10-15 dakika bekliyor, kabarıyor. Ondan sonra atılma vaziyetine geçiyor. Lezzetini meşe odunuyla taş fırından alıyor. Yağlı simitlerde de işlem aynı şekilde başlıyor ve devam ediyor. Onun malzeme farkı var. Malzeme farkı da bizde kalsın, meslek sırrı, öyle diyelim. Yağlı simitlerimiz daha güzel oluyor. Ağızda bisküvi gibi dağılıyor. Daha gevrek, daha güzel. Müşterilerimize onu tavsiye ediyoruz ve tercih ediyorlar" dedi.

Müşteriler de yağlı simidin lezzetinin normal simitten farklı olduğunu kaydetti. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:40 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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