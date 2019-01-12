Bu da Defolu Dolandırıcılık
36 dakika önce
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir mobilya mağazasına gelen şahıslar, defolu mobilya değişimi için geldiklerini öne sürerek masa ve sandalyeleri araca doldurup kayıplara karıştı.
Kırklareli
'nin Pınarhisar
ilçesinde bir mobilya mağazasına gelen şahıslar, defolu mobilya değişimi için geldiklerini öne sürerek masa ve sandalyeleri araca doldurup kayıplara karıştı. Şahıslar polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mobilya mağazası işleten H.T. isimli şahıs, firmaya defolu masa ve sandalyelerin değişmesi gerektiğini bildirmesi üzerine mağazaya iki şahıs geldi. 2 şahıs mobilya firmasından defolu masa ve sandalyeler için geldiklerini söyledi. Kendisi de firmaya böyle bir bilgi ileten H.T. durumdan hiç şüphelenmeden defolu olan sandalye ve masaları gösterdi.
"Bacakları sallanıyor" diyerek araca yüklediler
Bunun üzerine mobilya mağazasına gelen şahıslar, "Bunların hepsinin bacakları sallanıyor" diyerek mağazada bulunan 2 adet yemek masası ve 12 adet sandalyeyi bir araca yükleyerek kayıpları karıştı. Taşıma işlemi bittikten sonra makbuz kesmek için bekleyen H.T. şahısların geri dönmemesi üzerine hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis
ekiplerince diğer ilçelerle de yapılan koordineli çalışmalarda, araç Lüleburgaz
ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: İHA
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