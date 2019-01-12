Son Dakika Haberleri: Bu da Defolu Dolandırıcılık

Bu da Defolu Dolandırıcılık

36 dakika önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir mobilya mağazasına gelen şahıslar, defolu mobilya değişimi için geldiklerini öne sürerek masa ve sandalyeleri araca doldurup kayıplara karıştı.

Bu da Defolu Dolandırıcılık, System.String[]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir mobilya mağazasına gelen şahıslar, defolu mobilya değişimi için geldiklerini öne sürerek masa ve sandalyeleri araca doldurup kayıplara karıştı. Şahıslar polis ekiplerince yapılan operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde mobilya mağazası işleten H.T. isimli şahıs, firmaya defolu masa ve sandalyelerin değişmesi gerektiğini bildirmesi üzerine mağazaya iki şahıs geldi. 2 şahıs mobilya firmasından defolu masa ve sandalyeler için geldiklerini söyledi. Kendisi de firmaya böyle bir bilgi ileten H.T. durumdan hiç şüphelenmeden defolu olan sandalye ve masaları gösterdi.

"Bacakları sallanıyor" diyerek araca yüklediler

Bunun üzerine mobilya mağazasına gelen şahıslar, "Bunların hepsinin bacakları sallanıyor" diyerek mağazada bulunan 2 adet yemek masası ve 12 adet sandalyeyi bir araca yükleyerek kayıpları karıştı. Taşıma işlemi bittikten sonra makbuz kesmek için bekleyen H.T. şahısların geri dönmemesi üzerine hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince diğer ilçelerle de yapılan koordineli çalışmalarda, araç Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

Polis, Pınarhisar, Kırklareli, 3. Sayfa
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