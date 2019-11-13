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Bu da demir kazık hırsızlığı

7 saat önce

Eskişehir'de, ormanlık alanda ağaçlandırma sahasının etrafını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldıkları belirlenen zanlılar yakalandı.

Bu da demir kazık hırsızlığı, System.String[]

Eskişehir'de, ormanlık alanda ağaçlandırma sahasının etrafını çevreleyen tel çit ve kazıkları çaldıkları belirlenen zanlılar yakalandı.


Olay dün Odunpazarı ilçesi Karacaşehir mahallesinin üst tarafında kalan ağaçlandırma sahasında meydana geldi. Sahadan daha önce de demir kazıkları çalıp hurdacılara satan şahıslar, hırsızlık için tekrar geldiklerinde yakalandılar. Orman ihbar hattına yapılan ihbar ile olay jandarmaya intikal ettirildi. Motorize jandarma ekipleri ve arkasından orman koruma ekipleri olay yerine giderek D.K., T.N. ve H.N. isimli şahısları suçüstü yakaladı.


Kullandıkları kamyonet ile yakalanan 4 zanlıdan 1'sinin 12 yaşından küçük olduğu, ayrıca kadın zanlının kucağında bir de bebek olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak orman koruma ekibiyle birlikte tutanaklar tutularak şüpheliler adli makamlara sevk edildi.


Yapılan incelemede 290 metre uzunluğunda tel çiti söktükleri ve 67 adet demir kazığı sökerek bir kısmını kamyonete yükledikleri görüldü. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:46 Kaynak: İHA
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