Bu da dijital tefecilik - Son Dakika
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Bu da dijital tefecilik

18 dakika önce

Adıyaman'da, pos cihazı üzerinden yüzde 4-5 faizle tefecilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi polis operasyonu ile gözaltına alındı.

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Adıyaman'da, pos cihazı üzerinden yüzde 4-5 faizle tefecilik yaptığı ileri sürülen 3 kişi polis operasyonu ile gözaltına alındı. Yakalanan 3 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, pos cihazı üzerinden tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda, il merkezinde faaliyet gösteren cep telefonu dükkanlarında ele geçirilen pos cihazıyla yüzde 4-5 faiz karşılığında çekim yaptığı iddia edilen M.K., S.Ö., ve Z.K., gözaltına alındı. Emniyette götürülen 3 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.K. ile S.Ö. mahkemece tutuklanırken Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:24 Kaynak: İHA
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