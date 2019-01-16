Son Dakika Haberleri: Bu da Dönerci Kedisi

Bu da Dönerci Kedisi

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde soğuk havalarda bir tavuk dönerciyi kendine mesken edinen kedi hem soğuktan korunuyor hem de karnını doyuruyor.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde soğuk havalarda bir tavuk dönerciyi kendine mesken edinen kedi hem soğuktan korunuyor hem de karnını doyuruyor.

Çorlu'da bir kedi dönerciyi mesken tuttu. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar, dönercinin önünde bekleyen kediyi görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Pişmekte olan dönerin sıcaklığından faydalanan kedi dönerci ustasının kestiği dönerden yiyerek karnını doyuruyor.

Kedinin her gün misafirleri olduğunu ve her gün kediyi beslediklerini kaydeden dönerci ustası Garip Kargal, "Her zaman yemeğini yiyebilmek için hem de ısınabilmek için sürekli buraya geliyor. Bazen kovmaya çalışıyoruz gitmiyor. İlla ki yemeğini yiyecek ondan sonra buradan gidiyor. Yemeğini yemeden buradan gitmiyor. Bir yandan insanların da dikkatini çekiyor sevimli hayvan. İnsanlar da hep yemek vermemizi istiyor. Biz de zaten kesinlikle veriyoruz. İnsanlar farklı tepki yapar diye düşünüp kovmak istesek bile gitmiyor" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

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