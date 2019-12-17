Bu da duvarda tava ciğer - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bu da duvarda tava ciğer - Son Dakika

Bu da duvarda tava ciğer

6 saat önce

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Edirne'de tava ciğer ile yapıldı.

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın muzu duvara bantlayarak başlattığı sanatsal çalışma Edirne'de tava ciğer ile yapıldı.


İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantla yapıştırıp 120 bin dolara sattığı muzun dünya gündemine oturmasının ardından, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da bu sanat akımına katıldı. Kayseri'de pastırma, Trabzon'da hamsi, Adıyaman'da çiğ köfte kullanılırken, Edirne'de de meşhur tava ciğer kullanıldı. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, pişirdiği tava ciğeri duvara bantladı.


Duvara yapıştırdığı tava ciğeri 5 bin TL'ye satışa çıkarttığını açıklayan Dinar, sanat eserini almak isteyen vatandaşların 5 bin TL'yi sokak hayvanlarına bağışlaması gerektiğini söyledi.


Bağış makbuzuyla işletmesine gelen kişiyi en iyi şekilde ağırlayacaklarının sözünü de veren Dinar, "Sokak hayvanları bizim canımız, bu parayı kesinlikle kendim kabul etmiyorum. Meşhur tava ciğerimizi almak isteyen duyarlı vatandaşımız sokak hayvanları yararına 5 bin TL bağış yapıp makbuzunu bize getirsin daha sonra hediyesini alsın" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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