Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı - Son Dakika

Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı

6 saat önce

Bir süre önce 'Çiftlik Bank' adıyla binlerce kişiden milyonlarca lira para toplayıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın ardından Türkiye'nin değişik yerlerinde benzeri dolandırıcılık olayları patlak verdi.

Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı, System.String[]

Bir süre önce 'Çiftlik Bank' adıyla binlerce kişiden milyonlarca lira para toplayıp yurt dışına kaçan Mehmet Aydın'ın ardından Türkiye'nin değişik yerlerinde benzeri dolandırıcılık olayları patlak verdi. Son olarak Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 'Tanker Bank' olayının ardından bu seferde Görele ilçesinde bir tüccar çiftçilere piyasanın üzerinde fiyat vererek 150 üreticiden fındık toplayarak kayıplara karıştığı iddia edildi.


İddiaya göre, tüccar B.S.E, Görele, Tirebolu ve Çanakçı ilçelerinde fındık üreticilerinden piyasa değerinin üzerinde fiyatla fındık topladı. Yaklaşık 3,5 milyon liralık fındık ile ortadan kaybolan B.S.E hakkında olayın mağdurları İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundular.


Olaya ilişkin Görele Ziraat Odası Başkanı Özcan Öner yaptığı açıklamada, üreticileri bu tür durumlara karşı uyardıklarını belitti. Öner, "Üreticiler durumu bize bildirdiğinde çok şaşırdık. Üreticileri defalarca uyarmamıza rağmen fındıklarını yüksek fiyattan tüccara vermek istediler. Gerekli yerlere başvuru yapıldı. Artık konu emniyetin bilgisi dahilinde" dedi.


Fındığını yüksek fiyatla tüccara veren yaklaşık 150 çiftçi dolandırıldıklarını ileri sürerek polise şikayette bulundu.


Tüccara 18 lira 50 kuruş ve 20 lira arasında değişen fiyatlarla tonlarca fındık veren fındık üreticisi Halil Çalık ise yaklaşık 1,5 ton civarında fındık verdiğini ve şu anda zor durumda olduğunu ifade ederek polise şikayette bulunduğunu, dolandırıcı tüccarın kısa sürede yakalanmasını istediğini söyledi. - GİRESUN

Çiftlik Bank, Türkiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı
Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Türkiye'ye bağlanmak korkunç

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bu da 'Fındık Bank' dolandırıcılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]